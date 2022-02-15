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想變成100%韓國人 英國網紅想動「生殖器縮小」手術

聯合新聞網／綜合報導
英國網紅歐力。(取材自Twitter)
英國網紅歐力。(取材自Twitter)

英國網紅歐力（Oli London）因狂愛南韓男子團體「防彈少年團」的成員Jimin，曾砸近18萬美元、多次前往韓國整形，希望複製偶像外貌。近期他透露將進行陰莖縮小手術以成為「100%的韓國人」。

歐力表示：「我不想冒犯人們，但在韓國，（平均）陰莖尺寸大約是8.89公分。之前人們常跟我說：『你不可能變成韓國人、你不是100%的韓國人。』而我想成為100%的韓國人，我甚至想縮小陰莖尺寸，整成韓國的平均值。我願意做到這個程度。」

防彈少年團成員Jimin。(取材自Twitter)
防彈少年團成員Jimin。(取材自Twitter)

歐力透露自己考慮去泰國動手術，認為泰國變性相關手術很專業，且6000到8000美元間的費用很划算。

歐力這番言論引起不少網友撻伐，指出：「讓你的GG變小還是不會讓你變成100%韓國人」、「太不尊重人了吧」、「完全體現了令人反感的文化挪用（cultural appropriation，扭曲詮釋、嘲笑、不尊重、複製弱勢文化的現象）」、「取下生殖器貼他的額頭比較快，無知。」

還有網友跳出來澄清：「他說的韓國人平均長度是引用錯誤資訊，韓國光州朝鮮大學泌尿外科Jong Seon Yoon、Gil Ho Lee、Dae Soo Chang進行的研究表明，韓國人平均陰莖尺寸為12.7公分。跟全球平均尺寸差不多。人類陰莖尺寸沒有我們想像的那麼大。」

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