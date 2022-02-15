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首度當媽找代孕？ 超模「黑珍珠」霸氣宣告孩子是親生

記者蘇詠智／綜合報導
超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒抱著女兒一起登上封面。（取材自VOGUE）
超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒抱著女兒一起登上封面。（取材自VOGUE）

娛樂圈許多女性名人年輕時忙於工作，沒有時間生兒育女，直到已進入「高齡產婦」的年紀，才要為製造下一代傷透腦筋、用盡各種方法，有人幸運的升格為人母，卻又要面對外界對於孩子怎麼來的等種種質疑。已經年過半百的超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell），去年5月宣告當媽，但在宣告之前的幾周出席紐約時尚活動，肚子沒有明顯的隆起，看不出有懷孕，因而各方始終對於他的女兒如何孕育、誕生充滿好奇。她最近抱著女兒一起登上英國版「VOGUE」封面，不改霸氣口吻，表示：「她不是領養的，是我的骨肉。」

身材高大、勻稱的娜歐蜜，堪稱最具知名度的超級模特兒之一，即便到現在年過半百、也當了媽媽，依舊是時尚界的巨星，仍然有機會為名牌走秀，不過她承認，雖然仍熱愛自己的工作，卻愈來愈感到緊張，因為和她一起走伸展台的都是一堆年紀不到一半的18、9歲女生，她實在很想跟她們說：「可不可以把妳們的速度加快？怎麼走這麼慢？」覺得年輕時和其他同輩的模特兒一起工作的時候比較開心，她們比較能展現自己的個性。

娜歐蜜不只沒有透露是否找代理孕母，也沒有揭露女兒的父親身份，就連她之前計畫當媽媽，身旁也只有極少數的親友知道，看來外界恐怕很難得知背後完整的過程。

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