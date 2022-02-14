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疫情打壞日本情人節傳統 但OL們卻樂得輕鬆

編譯易起宇／綜合外電
新冠疫情讓日本情人節送人情巧克力的傳統逐漸消退，但對許多上班族女性來說反而覺得樂得輕鬆。 美聯社
新冠疫情讓日本情人節送人情巧克力的傳統逐漸消退，但對許多上班族女性來說反而覺得樂得輕鬆。 美聯社

持續未退的新冠肺炎疫情已讓日本一項獨特的情人節傳統逐漸消逝，但對大多數的女性上班族來說，少了這項傳統反而讓她們樂得輕鬆。

日經新聞報導，雖然2月14日情人節一般被認為是給情侶慶祝用的節日，但在日本，女性這天也會送所謂的「人情巧克力」（義理巧克力），給毫無戀愛感覺的男同事和上司。

這項送人情巧克力傳統的起源有好幾套說法，有一套說法認為，是1980年代在多家甜點公司行銷手法下促成的結果。

不過，新冠疫情已導致這項傳統改變。隨著愈來愈多民眾因為遠距上班不在辦公室和衛生習慣提升，愈來愈多女性正放棄這項傳統。

在東京工作的38歲女性太田朋子（音譯）表示：「自從疫情爆發以來，我的情人節變得輕鬆許多，因為我不再需要擔心該準備送什麼。」太田說，以前她辦公室的所有女同事都會準備巧克力和其他甜點，分送給男同事。她說：「自從現在都遠距上班，人情巧克力的文化已經消失。」

據手工商品市集營運商Creema對逾1,000名民眾的最新調查，今年只有14.5%受訪者表示計劃送人情巧克力，遠低於去年的31.8%。這項調查顯示，現在消費者在情人節這天比較偏向會送禮物給心上人或給自己，而不是給同事。

疫情 日本 新冠肺炎

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