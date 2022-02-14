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客賴在廁所滑手機 日百貨設螢幕提醒「馬桶蹲太久了」

聯合新聞網 / 綜合報導
京都百貨設置螢幕，提醒客人如側時間。（截圖自maidonanews.jp）
京都百貨設置螢幕，提醒客人如側時間。（截圖自maidonanews.jp）

許多人手機不離手，無論走到哪裡，都會忍不住拿出手機滑一滑，就連蹲馬桶的時候，也都捨不得放下手機，結果在無意間拖長如廁時間。最近就有日本業者注意到這個問題，而想到一個方法，來提醒客人「別再滑手機了」。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於京都的大丸百貨，近來紛紛在各個廁所間內，裝置了電子螢幕。這些電子螢幕上，會顯示著如廁的人目前已經在廁所內停留了多久，當廁所間都占滿人時，還會做出提醒。

業者表示，很多人在廁所內都會特別放鬆、滑手機，結果一不注意，就逗留了相當漫長的時間，連自己都沒算過到底蹲了多久，也造成他人的不便。因此設置這個螢幕，就是提醒如廁的顧客，不要占用廁所太久。不過螢幕一旁也有提醒，如果真的肚子不舒服，慢慢使用也是沒問題的。

業者設置了這個螢幕之後，發現在廁所逗留30分以上的客人少了64％、20分以上的少了43％、15分以上的少了29％，證明了有其成效，預計將在全國各地的百貨分店加裝。

網友們則紛紛表示「好幾年前就該有這功能了」、「這應該要普及」、「總是會有人在公司的廁所玩手機，甚至睡著了」、「常常碰到滑手機滑到整間廁所都沒位子還不出來」、「女生廁所很多人常常用特別久，結果本來一下子就好的人也在拖時間」、「我的身體關係很不能忍啊，每次要排隊都受不了，有這個簡直幫大忙」。

提醒客人廁所已滿的訊息。（截圖自maidonanews.jp）
提醒客人廁所已滿的訊息。（截圖自maidonanews.jp）

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