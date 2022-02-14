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日本田徑美女照片竟是修圖 素顏照曝光驚艷眾人：更美

聯合新聞網 / 綜合報導
村上夏美的照片遭人加工修圖（左），但原圖素顏模樣讓人更驚艷。 （取材自臉書）
村上夏美的照片遭人加工修圖（左），但原圖素顏模樣讓人更驚艷。 （取材自臉書）

戀愛了！近日各大社群媒體瘋傳一張一名日本田徑女選手的照片，只見這名女選手甜美的一笑讓不少人看了怦然心動，不過事後發現這張照片是被有心人士P圖加工過，雖然如此，但網友們看到原圖仍大讚素顏更好看。

網友們發揮柯南精神搜尋到這名女選手的資料，她叫「村上夏美」，就讀於早稻田大學，是田徑校隊成員，專攻400公尺跨欄。台灣網友也將她的照片上傳臉書社團，只見她長髮披肩、身材姣好，加上甜美可人的笑容，讓不少網友看了直呼「戀愛了」，然後這張照片其實是被人加工後製過的。

雖然後製過的照片讓人眼睛為之一亮，但網友們看到沒有修圖的本尊素顏照後更覺得驚豔，「本人都靚」、「人家的顏值也不需要合成，合成的人真的很無聊，造成人家困擾」、「右邊比較自然欸」、「本人就漂亮了啊」、「0修圖0化妝，右邊非常好看好嗎？」、「本人看起來也很清秀啊」、「本人不錯呀，如果是素顏的話屌打一堆人了」。

村上夏美個人推特也常轉發各種田徑相關資訊和成績，但可能是發現自己的照片被人刻意修圖，她也已經將個人照片都刪光。

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