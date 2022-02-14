失控乘客想硬闖駕駛艙 美航空服持咖啡壺「敲頭」制伏

由於出現一名「不守規矩的乘客，美國航空公司的一架航班13日下午被迫轉移到密蘇里州堪薩斯城國際機場。（取材自推特）

由於出現一名「不守規矩的乘客」，美國航空公司的一架航班13日下午被迫轉移到密蘇里州 堪薩斯城國際機場。

CNN報導，航空公司的聲明指出「由於一名不守規矩的乘客，從洛杉磯飛往華盛頓特區的美國航空1775航班轉飛堪薩斯城」，還補充說「該航班於當地時間下午2時28分安全降落，並要求執法部門在航班抵達時接機。我們感謝機組人員，他們始終致力於為客戶提供安全和關懷，並以最高的技能和專業精神處理這些情況」。

聯邦調查局在給CNN的一份聲明中證實這一事件，並補充說有關乘客已被拘留。華盛頓特區居民穆斯塔法（Mouaz Moustafa）向CNN透露，事發當時他看到一名空服員向同事大喊「開燈！」，隨後飛機開始迅速下降。

穆斯塔法指出，更多的乘客聚集到飛機前方幫助壓住這名失控的乘客，據悉，這名乘客試圖進入駕駛艙並打開飛機門，一名空服人員無奈之下只能用咖啡壺擊中這名男子的頭部。當飛機降落時，警察 和聯邦調查局趕到飛機上並將該乘客重新安排到另一個航班上。

根據美國聯邦航空局的數據，2021年美國航班出現不守規矩的乘客達到新高，截至12月31日共出現5981起不守規矩乘客的報告。其中4290人、近72%與口罩 有關。