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戀情升溫 靠超實用3大類App助攻 情人節每天都過

記者黃筱晴／即時報導
想要精心打造專屬情人間的回憶，透過眾多實用App裡的創意點子幫忙，天天都能給情人甜蜜驚喜。圖／蘋果提供
想要精心打造專屬情人間的回憶，透過眾多實用App裡的創意點子幫忙，天天都能給情人甜蜜驚喜。圖／蘋果提供

不管是因為擔憂疫情不想出門慶祝，還是不想落入商人圈套、想要精心打造專屬情人間的回憶，透過眾多實用App裡的創意點子幫忙，天天都能給情人甜蜜驚喜。

情人節大餐自己動手做更有誠意，即使稀鬆平常的家常菜，都可透過情人巧手加點甜蜜，透過「愛料理」、「Cookpad」、「DayDayCook」等廚藝App，從購物清單到料理步驟都幫你準備好了，可以從App中找到近期流行的創意餐點，或也可以從決定菜色、購物到下廚就邀約伴侶一起參與，一同創造幸福回憶。

吃飽喝足的飯後時光，開啟一部電影或是影集吧，劇情和配樂都是最佳助手，透過追劇類型走進對方的心，話匣子開啟讓彼此靠得更近。Apple TV+的《天鵝之歌》，擁有唯美畫面和動人配樂，想永遠待在對方身旁的執念，特別刻骨銘心；而剛上線的青春愛情電影《處處藍天》則是秒帶你回到青春校園時期。

度過情人節的每個橋段都不能少了音樂助興，Apple Music特別邀請最近春風滿面、愛情事業兩得意的天后珍妮佛洛佩茲打造「戀愛大作戰」歌單，用她的〈On My Way〉、〈Loving You〉增添幸福感，或紅髮艾德〈Shivers〉和小賈斯汀〈Off My Face〉輕鬆節奏讓曖昧期拉長，任何情境都能找到最適合的音樂當背景，不只情人節，每天都戀愛ing。

Apple TV+剛上線的青春愛情電影《處處藍天》，透過校園裡的愛戀，趁機回味年...
Apple TV+剛上線的青春愛情電影《處處藍天》，透過校園裡的愛戀，趁機回味年輕羞澀的曖昧滋味。圖／蘋果提供
拉丁天后珍妮佛洛佩茲親自策劃曲目，為Apple Music用戶推出「戀愛大作戰」...
拉丁天后珍妮佛洛佩茲親自策劃曲目，為Apple Music用戶推出「戀愛大作戰」歌單。圖／蘋果提供

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