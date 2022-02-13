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秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

聯合新聞網／綜合報導
日本一名飼主帶3歲的秋田犬外出散步，途中卻突然不肯前進，死命抵抗牽繩，眼睛被擠得瞇成一條縫。(取材自Twitter)
日本一名飼主帶3歲的秋田犬外出散步，途中卻突然不肯前進，死命抵抗牽繩，眼睛被擠得瞇成一條縫。(取材自Twitter)

大家都知道柴犬是出了名的固執「拒否柴」（日文，意指拒絕回家的柴犬），出去散步總賴著不肯回家，抵制牽繩時都擠出一圈肥肉。如今也有一隻秋田犬一樣愛在外耍賴，而且是在寒冷的雪地裡，害主人也得跟著受凍。

日本一名飼主帶3歲的秋田犬「阿丸」（まる）外出散步，外頭一片冰天雪地，不僅積雪很厚，還伴隨著強風吹拂雪花飛舞。但阿丸開始使性子，死都不肯前進，死命抵抗牽繩，眼睛被擠得瞇成一條縫。

飼主將阿丸任性耍賴影片上傳推特，無奈寫道：「即使風吹雪也不肯回家的阿丸」。他表示，一旦感知到路線變成回家的方向，阿丸馬上就會坐下並拒絕前進，尤其在下雪的季節更是容易發生。攻防戰會持續5～10分鐘，雙方會陷入僵持相互對峙。

飼主說，已經4歲的阿丸已經比小時候懂事了，兒時的阿丸更是不受控，完全不肯回家，但小狗的時候可以直接抱起來強行帶回，現在已經身體大到無法這麼做了。

除了散步會耍任性，帶阿丸就醫也是苦差事，牠死都不肯進醫院，總在門口就坐下抵抗，還需要出動醫院員工協助幫忙帶入就診。

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