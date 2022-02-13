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罕見 虎年元宵節「十五的月亮十七圓」

新華社／天津13日電
今年元宵節的月亮將不是「滿月」。圖為2021年9月21日中秋節的滿月。（本報資料照片／記者劉學聖攝影）
今年元宵節的月亮將不是「滿月」。圖為2021年9月21日中秋節的滿月。（本報資料照片／記者劉學聖攝影）

15日將迎來壬寅虎年的元宵節。令人驚訝的是，虎年的元宵月不是「十五圓」，也不是「十六圓」，而是「十七圓」，最圓時刻出現在北京時間17日0時56分（美東時間16日上午11時56分）。

中國天文學會會員、天津市天文科普專家林願介紹，每逢農曆初一月球運行到地球和太陽之間，被陽光照亮的半球背著地球，我們看不到月亮，叫做「新月」，也叫「朔」；到了農曆十五左右，月球上亮的一面全部對著地球，我們可以看到圓圓的月亮，稱為「滿月」，也叫「望」。從「朔」到「朔」，或從「望」到「望」的時間間隔長度稱為一個「朔望月」，平均為29.53059天。

同是農曆初一，「朔」可能發生在淩晨，或者上午、下午，也可能發生在晚上，而且每個「朔望月」本身也有長有短。這樣，月亮最圓時刻的「望」最早可發生在農曆十四的晚上，最遲可出現在農曆十七的早上。但由於「朔」一定在農曆的每月初一，「朔」之後平均起來要再經過14天18小時22分才是「望」，所以月亮最圓時刻的「望」以出現在農曆十五、十六這兩天居多。

統計發現，「滿月」出現次數最多的是農曆十六，其次是農曆十五，再次是農曆十七，最少的是農曆十四。

「像今年元宵節這樣『十五的月亮十七圓』是比較少見的，上一次出現還是在2013年2月26日（正月十七），下一次將在2029年3月1日（正月十七）再現。但不管是何時圓，人們用肉眼觀賞到的月亮基本無差別，都是一樣的花好月圓，絲毫不會影響人們在元宵節當晚賞月抒懷。」林願說。

元宵節當晚何時賞月最佳？日落後兩小時是賞月的好時機。「一是此時的月亮看起來感覺特別大；二是月亮呈現漂亮的銀白色，賞心悅目；三是月亮的地平高度較低，適合拍攝『連月帶地景』的美照。」林願說，隨著時間的推移，子夜時分月亮運行到正南方天空。這時月亮的地平高度達到整夜最高，萬籟俱寂，「皓月頂空照」也別有一番味道。

北京

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