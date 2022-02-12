曬恩愛看太多？醫：情人節到來 恐懼症患者增加

澄清醫院中港院區身心科醫師陳怡如。圖／澄清醫院提供

農曆年過後，緊接著就是2月14日西洋情人節到來，台灣澄清醫院中港院區身心科醫師陳怡如觀察，節日前後，不但長期單身者形單影隻壓力倍增求診，也有的是在過年看清對方真面目、失妻失和鬧離婚等求助於身心門診。

陳怡如建議，不要害怕負面情緒，勇敢面對憂鬱等情緒，可諮詢專業醫師，共同找出問題根源。單身且對情人節有壓力者，可事先安排活動，與朋友或家人聚餐，或多參與社交活動、認識朋友，轉換情緒，別讓該擁有的幸福從手中溜走。

陳怡如說明，在過往諮商與治療過的個案中，特別在節日前後，因感情問題求診，主要可歸類四大族群，包括第一類為想脫單的長期單身者，見他人雙雙對對，深陷持續的失落、壓力、憂鬱，嚴重影響日常作息，即「情人節恐懼症」。

陳怡如指出，另三大類族群，第二類是因迷戀而過分放大對方優點，心理學稱「暈輪效應」，深入交往後才揭真面目，陷入低潮與抑鬱。三是夫妻多年，遇感情觸礁，走向離婚危機求助輔導；最後則是憂鬱症 、躁鬱症或焦慮症患者對節日期待，卻懼怕疾病影響情感發展。

陳怡如建議，一、 兩性關係中，尊重對方是獨立的個體，有其特有的生命經歷，給予空間，以欣賞、包容來代替控制與佔有。

二、 熱戀過後，提醒自己感情不是世界的全部，多愛自己，珍惜擁有的其他人事物；退讓、委屈，會讓自己在關係中找不到定位；怨懟、報復，有可能導致兩敗俱傷。

三、 世上沒有完美，用「正念」學習接納自己所有的情緒，珍惜每一刻。正念是 指不帶任何評價的讓自身感知每個經驗的當下，在開展的覺知與認識中，練習讓身體、 情緒、想法、念頭等心理狀態，導向放鬆、減壓、平靜與自在的專注狀態。