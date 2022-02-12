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機上沒有一個人 黑鷹直升機首度自主飛行30分鐘

編譯周辰陽／即時報導
一架美軍最具代表性的UH-60A黑鷹直升機日前進行首度完全無人操控飛行，洛馬公司稱該架直升機自主飛行達30分鐘，越過模擬的城市景觀、即時重新規畫飛行路線和避開想像的摩天大樓，並且達成完美著陸。路透
一架美軍最具代表性的UH-60A黑鷹直升機日前進行首度完全無人操控飛行，洛馬公司稱該架直升機自主飛行達30分鐘，越過模擬的城市景觀、即時重新規畫飛行路線和避開想像的摩天大樓，並且達成完美著陸。路透

路透與防務新聞報導，一架美軍最具代表性的UH-60A黑鷹（Black Hawk）直升機日前在肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）進行首度完全無人飛行。

根據洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）提供影片，機組員讓黑鷹直升機準備好出飛行任務，按下「可選駕駛載具」（Optionally Piloted Vehicle, OPV）開關後離開機艙，接著就見到無人直升機進行飛行前檢查、升空、盤旋、飛行和降落。

洛馬公司表示，這一架無人黑鷹直升機5日飛行達30分鐘，不只越過模擬的紐約市天際線，更在即時重新規畫飛行路線的同時避開想像的摩天大樓，隨後執行完美的著陸。據悉，該架直升機7日又再執行一段較短的飛行任務。

報導指出，這一架黑鷹直升機採用了美國國防高等研究計畫署（DARPA）和洛馬旗下塞考斯基公司（Sikorsky）研究開發約6年的「駕駛艙內機組員工作自動化系統」（Aircrew Labor In-Cockpit Automation System，ALIAS）技術，可讓指揮官根據涉及風險而在有人和無人飛行任務之間做選擇，或者是協助應對行動期間的意外事件。

不過，即便直升機此前完全靠自己執行飛行，研發團隊仍一直指派一位飛行員上機以防萬一。塞考斯基創新主管切雷平斯基（Igor Cherepinsky）說，直升機上有一個表示機上有多少飛行員在場的「210開關」（210 Switch），5日飛行前則是頭一次被轉到「0」。

路透報導，ALIAS技術目前正被納入商用和軍用定翼機，希望藉此將減少機組員的工作量和增加安全性。

紐約市 肯塔基州

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