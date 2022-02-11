韋伯太空望遠鏡「開眼」 NASA公布自拍照與第一道星光

NASA於11日釋出正進行測試與主鏡校準的韋伯太空望遠鏡所拍下的第一道星光影像。科學家據報利用近紅外線照相機觀察大熊座「HD 84406」恆星落在主鏡每一面鏡片上的星光。Getty Images／NASA

NBC新聞與美聯社報導，美國航太 總署（NASA ）的韋伯太空望遠鏡 （James Webb Space Telescope）抵達距離地球約160萬公里的第2拉格朗日點（L2）軌道後，已經捕捉到第一道星光，並且傳回一張巨大黃金鏡片的自拍照。

韋伯太空望遠鏡正進行為期數個月的各式鏡片與儀器健全狀況評估程序，NASA於11日釋出至目前拍下的自拍照及第一顆微末星光的馬賽克影像（Mosaic images）。這一顆恆星是距離地球258光年的大熊座（Ursa Major）「HD 84406」，也是韋伯太空望遠鏡為測試與校準主鏡18面鏡片焦點所觀察的第一個目標。

據報導，韋伯太空望遠鏡目標設在6月底開始科學觀測，11日公開的照片則是太空望遠鏡按預期運作及準備展開任務的早期指標。美國馬里蘭州巴爾的摩的太空望遠鏡科學研究所（STScI）天文學家佩林（Marshall Perrin）告訴記者，「這就是一個真正令人驚嘆（Wow）的時刻」。

NASA官員表示，經歷1.5個月的太空任務後，韋伯太空望遠鏡主鏡的18面鏡片似乎都正常運作。NASA哥達德太空飛行中心的韋伯太空望遠鏡光學望遠鏡元件經理芬伯格（Lee Feinberg）說，「這一架驚人的望遠鏡不只展開翅膀，現在還睜開眼睛」。