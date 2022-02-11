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打開BV早春衣櫥 天空藍、薄荷綠雲朵包 讓人有好心情

記者楊詩涵／即時報導
Bottega Veneta的早春系列推出包款新色、新尺寸。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta的早春系列推出包款新色、新尺寸。圖／Bottega Veneta提供

即將迎來早春三月天，Bottega Veneta推出嶄新的包款、鞋履設計，以淡彩的包款色系、立體刺繡字母粗針織衫，帶來穿搭的諸多樂趣，不論晴雨，都能擁有輕盈好心情。

Bottega Veneta為女孩們打造的2022早春衣櫥，服裝系列以BOTTEGA字樣的立體刺繡為小巧思，搶眼的品牌識別度、寬鬆的街頭輪廓，成為春日的潮流單品，而配件部分也以品牌最受矚目的包款做變化，包括Pouch、Jodie和Cassette手袋。之中誕生在2019春季的Pouch手拿包，以暱稱雲朵包成為大熱包款，柔軟壓褶的皮革豐盈、飽滿，在早春推出中型的Teen尺寸，剛剛好的大小，符合亞洲人適用的身形，以春日的繽紛天空藍、薄荷綠或柔和杏仁色調為主，豐富視覺表現。

IG上鏡率超高的Jodie編織包也有全新的中型尺寸、新色，講究耐看、實用，簡約的輪廓僅以提把側邊的扭結做為裝飾，暱稱可頌包，Hailey Bieber、Rosie Huntington-Whiteley的加持讓它炙手可熱。以品牌經典編織元素放大的Cassette卡帶包，採用柔軟的西班牙小羊皮製成，俐落線條和復古輪廓營造了無可取代的俏皮感，在早春也有迷你剪裁的腰包、水桶包款式。此外，印有編織紋路的漁夫帽、剪羊毛Puddle則為春日穿搭帶來樂趣點綴，可愛又富於創意的造型，呈現高度存在感。

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