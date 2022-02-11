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大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

聯合新聞網／綜合報導
一名女網友意外得知男友讀到大學還會跟媽媽一起洗澡，讓她不敢相信。（示意圖／取材自pixabay）
一名女網友意外得知男友讀到大學還會跟媽媽一起洗澡，讓她不敢相信。（示意圖／取材自pixabay）

即使是親子關係，但太過親密難免會讓人覺得奇怪。一名女網友日前到男友家小住幾天，沒想到竟意外得知男友至今還會和媽媽一起洗澡，對方還認為這很正常，讓她難以置信也無法接受，鄉民們也一面倒地覺得太誇張。

「不知道男友這樣的行為算不算媽寶？」這名女網友在論壇貼文表示，到男友家小住幾天，有一天她正在玩電腦的時候，對方突然說「我要去洗澡囉，我媽在等我」，起先她沒有意會過來，過幾秒後才驚訝地問「你已經大學了還跟你媽一起洗澡？」沒想到男友一臉疑惑地說「對啊，妳在驚訝什麼？」讓她無法相信自己所聽到的。

網友說自己從幼稚園後就沒有再和家人一起洗澡，也沒聽過有人上大學還在跟媽媽一起洗，讓她整個人超驚嚇，還覺得男友的行為「超級媽寶」。男友說洗澡時媽媽會幫他搓背跟沖身體，讓他覺得很舒服很爽，她聽了覺得太噁心，「光想到那個畫面我就覺得超噁」。好奇想知道真的會有男生讀到了大學還會跟媽媽一起洗澡嗎？難道都不會覺得害羞和奇怪嗎，「還是其實是我見識太少，是我大驚小怪？」

貼文一出，眾人一面倒地不能接受，「自己沒辦法接受，第一二性徵都有了，家人沒身體界線，真的不是很好」、「太噁了，快點分手」、「這說出去會被笑吧，會覺得這是媽寶，很好奇妳男友有沒有其他朋友知道他會跟媽媽一起洗澡，總覺得他沒被身邊的朋友笑過」、「超噁，怎麼可能接受啊，這已經超越媽寶」。

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