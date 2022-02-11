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女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

聯合新聞網／綜合報導
「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）
「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

台灣Podcast知名節目「百靈果News」主持人凱莉日前到新竹深山泡野溪溫泉，並在粉專分享和八位年輕男子的同框照，但有網友發現，畫面中有一名男子身下疑似握著不明「長條物」，隨即掀起網路熱議，甚至還被轉貼到論壇Reddit，對此，百靈果也澄清了。

凱莉在粉專上傳一張泡湯照驚呼，「虎年一開始就跟一群奶比我還大的鮮肉們泡澡，一定是吉兆」，而照片是她在新竹縣尖石鄉的「小錦屏野溪溫泉」泡湯時，和八名小鮮肉拍的大合照，現場看起來很歡樂。凱莉也在文末提醒山路很難開，一般房車或假日車手請勿輕易前來嘗試。

不過這張照片引發討論，網友感慨這兩年很多人跑去深山泡野溪溫泉，但「和一群男人泡野溪溫泉是什麼感覺？」，也有人熱議在凱莉右邊的一名男子（照片左一男），疑似在水下握著一根「長條物」，瞬間引人遐想。

許多網友留言，「這個左一的左手位置好像怪怪的啊」、「有人手不安分哈哈哈」、「這個後續的情節，給人無限想像…」、「為了求證，我一直把照片zoom大來看」。

由於網友瘋狂揣測，照片還被貼到論壇Reddit引發熱議，左一男趕來粉專留言區澄清，「手上握的是眼鏡，各位不要自己腦補」，凱莉則更新貼文幫忙備註，「左一本人已回應：是眼鏡是眼鏡是眼鏡」。

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