韓式殭屍魅力席捲全球 「殭屍校園」登紐約時代廣場

「殭屍校園」看板強勢登上美國紐約時代廣場。（圖：Netflix提供）

繼神劇「魷魚遊戲 」之後，Netflix 獨家韓劇 「殭屍校園」同樣新人立大功，上線10天累計收看3億6102萬小時，打進全世界94個市場排行榜TOP10，成為Netflix非英語TV排行榜史上收看時間紀錄第五名，還登上紐約時代廣場看板，全球再次沉迷在韓版殭屍旋風裡。

「殭屍校園」再次改寫了南韓內容的新歷史，故事描述不明的殭屍病毒傳進校園，被孤立等待救助的學生們爲了生存而攜手展開生死搏鬥的故事。在Netflix上線10天內累計觀看時數達3億6102萬小時，並且在Netflix TV(非英語)史上收看時間排行榜上升到了第五名。

「殭屍校園」講述一群高中生突遇殭屍病毒入侵，得殺出重圍生存下去的刺激故事。（圖：Netflix提供）

這是繼公開後28天內累計記錄16億5045萬小時的第一名「魷魚遊戲」、第二名「紙房子」第4部的6億1901萬小時、第三名「紙房子」第3部的4億2640萬小時、第四名「紙房子」第5部3億9513萬小時之後的新紀錄，可見全球觀眾對「殭屍校園」的喜愛。此外在每週更新的「Netflix Top 10」排行當中，「殭屍校園」從1月24日起連續兩周在非英語TV排行榜獲得觀看次數最多的冠軍。

「殭屍校園」大膽啟用新人演員當主演，一夕之間捧紅朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、羅門、李瑜美等大勢新星，如今在全球創下好成績，更登上美國紐約時代廣場大型廣告看板。