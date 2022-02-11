反常沒收到Wordle字謎成績 機警女兒報案救出媽媽

美國芝加哥日前發生一名患有精神病的裸男悄悄潛入80歲老奶奶丹尼絲（右）的住處，並把她挾持為人質。丹尼絲住在西雅圖的女兒很快注意到她一反常態、沒有發出當天的Wordle字謎遊戲成績，立刻決定報警，也讓她最終平安獲救。資料畫面。(路透)

芝加哥 日前發生一名患有精神病的裸男悄悄潛入80歲老奶奶的住處，並把她挾持為人質長達17個小時。不過，老奶奶住在西雅圖 的女兒很快注意到她既沒有發出當天的Wordle字謎遊戲成績，也沒有回應簡訊，立刻決定報警，讓老奶奶最終平安獲救。

CBS Chicago報導，這起事件發生在5日，當事人丹尼絲（Denyse Holt）當時正在睡覺，32歲男子戴維斯（James H. Davis III）則闖進她的房子。據報導，侵入丹尼絲住處的戴維斯被窗戶碎片割傷流血，卻仍抓著一把剪刀爬上丹尼絲的床，隨後就待在她的旁邊。

面對陌生人用剪刀指著自己，震驚不已的丹尼絲試圖保持冷靜，「我試著活命，就這樣」。他說，戴維斯稱「我不會傷害或猥褻（molest）妳」。

丹尼絲受訪時回憶，戴維斯命令穿著睡袍的她跟他一起淋浴，但接著說，「不，我覺得不夠暖，我們必須泡個澡」。兩人泡完澡後，戴維斯拖著她繞著房子走，切斷電話線和拿走廚房的兩把刀，接著把人帶到地下室的浴室，用一把椅子將她困在裡面。

最終替丹尼絲解圍的人，則是定居於西雅圖的女兒瑪莉迪絲（Meredith Holt-Caldwell）。瑪莉迪絲注意到媽媽早上竟然一反常態，沒有發來當前正紅的Wordle字謎遊戲成績，深感不安之餘，就決定報警。警方6日晚間9時40分左右登門進行關懷訪查（Well-being check），隨即跟戴維斯對峙長達數小時。特警隊最後拔出電擊槍，將他制伏後加以逮捕羈押。

戴維斯被控多項罪名，丹尼絲則是毫髮無傷，讓她大呼自己非常幸運。瑪莉迪絲受訪時坦承，「我一百萬年來從沒想到這是正在發生的事情，但就是如此」。