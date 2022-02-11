我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

反常沒收到Wordle字謎成績 機警女兒報案救出媽媽

編譯周辰陽／即時報導
美國芝加哥日前發生一名患有精神病的裸男悄悄潛入80歲老奶奶丹尼絲（右）的住處，並把她挾持為人質。丹尼絲住在西雅圖的女兒很快注意到她一反常態、沒有發出當天的Wordle字謎遊戲成績，立刻決定報警，也讓她最終平安獲救。資料畫面。(路透)
美國芝加哥日前發生一名患有精神病的裸男悄悄潛入80歲老奶奶丹尼絲（右）的住處，並把她挾持為人質。丹尼絲住在西雅圖的女兒很快注意到她一反常態、沒有發出當天的Wordle字謎遊戲成績，立刻決定報警，也讓她最終平安獲救。資料畫面。(路透)

芝加哥日前發生一名患有精神病的裸男悄悄潛入80歲老奶奶的住處，並把她挾持為人質長達17個小時。不過，老奶奶住在西雅圖的女兒很快注意到她既沒有發出當天的Wordle字謎遊戲成績，也沒有回應簡訊，立刻決定報警，讓老奶奶最終平安獲救。

CBS Chicago報導，這起事件發生在5日，當事人丹尼絲（Denyse Holt）當時正在睡覺，32歲男子戴維斯（James H. Davis III）則闖進她的房子。據報導，侵入丹尼絲住處的戴維斯被窗戶碎片割傷流血，卻仍抓著一把剪刀爬上丹尼絲的床，隨後就待在她的旁邊。

面對陌生人用剪刀指著自己，震驚不已的丹尼絲試圖保持冷靜，「我試著活命，就這樣」。他說，戴維斯稱「我不會傷害或猥褻（molest）妳」。

丹尼絲受訪時回憶，戴維斯命令穿著睡袍的她跟他一起淋浴，但接著說，「不，我覺得不夠暖，我們必須泡個澡」。兩人泡完澡後，戴維斯拖著她繞著房子走，切斷電話線和拿走廚房的兩把刀，接著把人帶到地下室的浴室，用一把椅子將她困在裡面。

最終替丹尼絲解圍的人，則是定居於西雅圖的女兒瑪莉迪絲（Meredith Holt-Caldwell）。瑪莉迪絲注意到媽媽早上竟然一反常態，沒有發來當前正紅的Wordle字謎遊戲成績，深感不安之餘，就決定報警。警方6日晚間9時40分左右登門進行關懷訪查（Well-being check），隨即跟戴維斯對峙長達數小時。特警隊最後拔出電擊槍，將他制伏後加以逮捕羈押。

戴維斯被控多項罪名，丹尼絲則是毫髮無傷，讓她大呼自己非常幸運。瑪莉迪絲受訪時坦承，「我一百萬年來從沒想到這是正在發生的事情，但就是如此」。

西雅圖 芝加哥

上一則

無尾熊快消失？數量銳減…澳洲列為「瀕危物種 」

延伸閱讀

雷根女兒將受華人之邀在線上分享她如何照顧失智父親

雷根女兒將受華人之邀在線上分享她如何照顧失智父親
NBA／傑克森致勝拋投立功 快艇撞翻湖人反撲氣勢

NBA／傑克森致勝拋投立功 快艇撞翻湖人反撲氣勢
NBA／戴維斯末節一夫當關 湖人力退拓荒者

NBA／戴維斯末節一夫當關 湖人力退拓荒者
NBA／楊恩末節逆轉湖人 老鷹笑納7連勝

NBA／楊恩末節逆轉湖人 老鷹笑納7連勝

熱門新聞

香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。 （取材自ingimage）

iPhone用久越耗電？關掉這功能超省電

2022-02-02 01:00
看似營養美味的優格，如果和錯誤的食材一起搭配，反而會造成腸胃的負擔。圖片來源／ingimage

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

2022-02-06 07:43

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光