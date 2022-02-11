無尾熊快消失？數量銳減…澳洲列為「瀕危物種 」

「衛報」報導，由於土地清理和災難性的叢林大火縮小其棲息地，澳洲政府正式將無尾熊列為「瀕危物種」。（路透）

「衛報」報導，由於土地清理和災難性的叢林大火縮小其棲息地，澳洲 政府正式將無尾熊列為「瀕危物種」。

報導稱，澳洲環境部長雷（Sussan Ley）聽從受威脅物種科學委員會的建議，即提升包括東岸昆士蘭、新南威爾士和澳洲首都直轄區的無尾熊的保護地位。

根據澳洲法律，此舉象徵承認無尾熊的困境已經變得更加緊迫。雷表示政府還計畫通過一項期待已久的針對無尾熊富裕的國家計畫。

雷指出「長期乾旱的影響、隨後是夏季叢林大火以及過去20年疾病、城市化和棲息地喪失的累積影響，導致這一舉措」。此前，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上個月宣布斥資5000萬美元幫助協助該物種，但環境組織認為若不解決無尾熊衰退的根本原因，這簡直是「滄海一粟」。

2020年，新南威爾士州議會的一項調查發現，除非政府採取緊急行動保護其棲息地並扭轉數量下降趨勢，否則該州的無尾熊將在2050年滅絕。

世界自然基金會澳洲分會的執行長奧戈爾曼（Dermot O'Gorman）指出「澳洲東海岸的無尾熊在10年內從未列入名單到現在被宣布為瀕危物種」，他強調「對世界上最具標誌性的動物之一來說，這是一個令人震驚的快速下降。如果將保護無尾熊視為轉折點、那代表還有時間，我們需要更強有力的法律和土地所有者激勵措施來保護他們的森棲息地」。