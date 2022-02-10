漢堡夾薯餅？酷哦…你秀創意菜單 麥當勞送獎金

麥當勞鼓勵粉絲發揮創意，用各種方式製作出獨一無二的美味。擷自麥當勞官網

無論是將薯餅夾在漢堡裡，還是把雞塊堆在鬆餅上，多年來麥當勞 粉絲發揮無窮創意，用各種方式製作出獨一無二的美味。即日起，消費者可以發揮創意，利用麥當勞任何產品，自創出獨特的餐點，拍照上傳至「麥當勞菜單．我創造」黑(駭)客松網路大賽活動網站，就有機會獲得最高200元的獎金。

2022「麥當勞菜單．我創造」黑(駭)客松網路大賽是由世界日報 與麥當勞攜手主辦，參加者可購買任何麥當勞產品，並將其重新搭配出新的菜單，再將自創的獨特餐點，投稿上傳至活動網站，就有機會獲得獎金。活動網站入口http://menuhack.worldjournal.com。

另外，麥當勞也從1月31日起，推出Menu Hacks活動。更多詳細內容，可造訪麥當勞官方網站https://mcdonalds.smart.link/xvpge22f1。

「麥當勞菜單．我創造」黑(駭)客松網路大賽競賽規則與活動獎項如下：

一、競賽規則

1. 參賽資格：全美消費者(年齡不限)。

2. 如何參賽：(1) 參加者需購買麥當勞產品(不分早餐或一般餐點)，並重新搭配出新菜單。(2) 將自創菜單拍照，並上傳至活動網站http://menuhack.worldjournal.com或email至[email protected]完成投稿。(3)提交表單上請註明作品名稱、參加者姓名、電子郵件、電話等訊息。(4)線上投稿請用JPEG、JPG、PNG等格式的數位檔，像素質達300萬以上之原始拍攝尺寸，檔案大小以不超過10MB為原則。

3. 截止日期：即日起至2022年2月27日(一) 12:00AM (美東時間)

二、活動獎項

(1) 最佳黑(駭)客獎：獎金USD 200、(2) 最佳人氣獎：獎金USD 100、(3)最佳上鏡獎：獎金USD 100。主辦單位可視情況調整獎項及金額。

想了解更多活動詳情，或有任何投稿相關問題，請撥打718-746-8889分機6361查詢。