第一天上班太無聊 保全竟拿原子筆在珍貴畫作「加筆」

英媒9日轉述俄羅斯藝術報的報導指出，一位第一天上班的保全因為「無聊」，就決定替投保金額高達台幣2796萬元的珍貴現代藝術畫作《三個人物》「加筆」，替畫中原本沒有五官的左右兩人畫上一對眼睛。畫面翻攝自LADbible

英媒9日轉述俄羅斯 藝術報（The Art Newspaper Russia）報導指出，一位第一天上班的保全因為「無聊」，就決定替一幅投保金額高達74萬英鎊（折合約100.3萬美元）的珍貴現代藝術畫作「加筆」，隨後遭公司開除與面臨警方懲戒。

據LADbible報導，受損的畫作《三個人物》（Three Figures）是俄羅斯藝術家雷波斯卡婭（Anna Leporskaya）的作品，由俄羅斯首都莫斯科的國立特列季亞科夫畫廊（State Tretyakov Gallery）借至凱薩琳堡（Yekaterinburg）的葉爾欽中心（Yeltsin Center）展覽，卻在2021年12月7日被2位參觀民眾注意到遭人汙損。

據報導，《三個人物》隔天就被送回國立特列季亞科夫畫廊。從俄羅斯藝術報附上原畫可見，《三個人物》均沒有五官。動手的60歲「無聊」保全據稱拿出原子筆，在左右二人的臉龐分別畫上一對眼睛。

這一位身分未曝光的保全來自一家民營保全公司，事發後已遭開除，警方則以蓄意破壞名義立案偵查，據報相關罪刑可處4萬俄羅斯盧布（折合約535美元）罰金與一年的矯正勞動刑。

報導指出，《三個人物》經過一位藝術修復師檢查，現正在進行復原工作，損害據指可被消除，不會造成任何長期損害。目前並不清楚該畫作價值多少錢，但已投保7490萬俄羅斯盧布，損害及修復費用估計為25萬俄羅斯盧布（折合約3344.9美元），將由承保的阿爾法保險 公司（Alfa insurance company）支付。