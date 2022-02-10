我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

愛迪達貼群女「裸胸」照 宣傳運動胸罩 破萬人轉推

編譯湯淑君／綜合報導
愛迪達推系列運動胸罩，標榜自然、包容性、多樣化選擇。（路透）
愛迪達推系列運動胸罩，標榜自然、包容性、多樣化選擇。（路透）

財經網站MarketWatch報導，愛迪達公司（Adidas）為促銷一系列運動胸罩，在推特和Instagram專頁上貼出由數十名女子裸胸照合成的圖片，豐滿、堅挺者有之，下垂、乾扁、小巧者也有，標榜崇尚自然，且不論何種型態，愛迪達都有合適的運動胸罩可襯托。

愛迪達貼文說：「我們相信，女性的胸部無論什麼型態和尺寸，都值得舒適的支撐。」貼文說，這正是為什麼，愛迪達推出的新系列運動胸罩款式包羅萬胸，共43款、有72種尺寸可選擇，「好讓人人都能找到貼合自己的」運動胸罩，符合更多身型和運動所需。

這家德國運動服飾製造商指出，統計顯示，90%的女性目前穿的運動胸罩都不合身。

不出人意料，這幅拼圖立刻在社群媒體上引起騷動，短短數小時內就獲數百人轉推，並有成千上萬推文引用和按「讚」。

在記者截稿前，這則推特推文已獲1.2萬人轉推、2.1萬人按「讚」。

推文連結：https://twitter.com/adidas/status/1491411609180327942?s=20&t=S4O8q6vkSjEVR8NAATx_rA

愛迪達這場宣傳活動顯然是迎合「包容性」意識覺醒，並響應崇尚自然、正向看待自己身體的「身體自愛運動」（body-positivity movement），一反時尚圈長久來標榜身材纖瘦、胸部豐滿堅挺才是美的刻板形象。

已有愈來愈多服飾零售商擁抱這股風潮，包括維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、Gap等公司。

推特 社群媒體 德國

上一則

撞臉李宇春？舒淇俏麗短髮造型登封 寶格麗靈蛇繞頸

下一則

2經典包換新裝 FENDI重現時尚插畫家迷人色彩美學

延伸閱讀

夏威夷男疫情失業 瘦掉「半個自己」意外獲新工作

夏威夷男疫情失業 瘦掉「半個自己」意外獲新工作
通膨高漲 民生雜貨外包裝不變 份量悄悄縮水

通膨高漲 民生雜貨外包裝不變 份量悄悄縮水
比手還大…日本20公分「怪物牡蠣」 網友試吃：像暢飲大海

比手還大…日本20公分「怪物牡蠣」 網友試吃：像暢飲大海
中國廣電新規4月上路 電視劇單集長至少41分鐘

中國廣電新規4月上路 電視劇單集長至少41分鐘

熱門新聞

香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。 （取材自ingimage）

iPhone用久越耗電？關掉這功能超省電

2022-02-02 01:00

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢