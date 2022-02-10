愛迪達貼群女「裸胸」照 宣傳運動胸罩 破萬人轉推

愛迪達推系列運動胸罩，標榜自然、包容性、多樣化選擇。（路透）

財經網站MarketWatch報導，愛迪達公司（Adidas）為促銷一系列運動胸罩，在推特 和Instagram專頁上貼出由數十名女子裸胸照合成的圖片，豐滿、堅挺者有之，下垂、乾扁、小巧者也有，標榜崇尚自然，且不論何種型態，愛迪達都有合適的運動胸罩可襯托。

愛迪達貼文說：「我們相信，女性的胸部無論什麼型態和尺寸，都值得舒適的支撐。」貼文說，這正是為什麼，愛迪達推出的新系列運動胸罩款式包羅萬胸，共43款、有72種尺寸可選擇，「好讓人人都能找到貼合自己的」運動胸罩，符合更多身型和運動所需。

這家德國 運動服飾製造商指出，統計顯示，90%的女性目前穿的運動胸罩都不合身。

不出人意料，這幅拼圖立刻在社群媒體 上引起騷動，短短數小時內就獲數百人轉推，並有成千上萬推文引用和按「讚」。

在記者截稿前，這則推特推文已獲1.2萬人轉推、2.1萬人按「讚」。

推文連結：https://twitter.com/adidas/status/1491411609180327942?s=20&t=S4O8q6vkSjEVR8NAATx_rA

愛迪達這場宣傳活動顯然是迎合「包容性」意識覺醒，並響應崇尚自然、正向看待自己身體的「身體自愛運動」（body-positivity movement），一反時尚圈長久來標榜身材纖瘦、胸部豐滿堅挺才是美的刻板形象。

已有愈來愈多服飾零售商擁抱這股風潮，包括維多利亞的秘密（Victoria's Secret）、Gap等公司。