報廢40枚算什麼？馬斯克目標是3萬枚衛星 但NASA有顧慮

NASA表示，SpaceX計劃發射3萬枚衛星到外太空，可能對國際太空站（ISS）造成危害，且不利NASA監測是否有極具破壞力的小行星撞擊地球。(歐新社)

太空 探索科技公司（SpaceX ）上周發射的49枚衛星中，報廢了40枚，這對打算建立3萬枚衛星網的SpaceX而言，不過九牛一毛。倒是美國太空總署（NASA ）擔心，如此一來可能對國際太空站（ISS）造成危害，且不利NASA對小行星撞擊地球的監測。

衛星擠滿地球低軌道，將影響對潛在外太空星體撞擊地球發出警告的地面警示系統。NASA致函美國聯邦通信委員會（FCC）表示，地球低軌道的衛星數量若暴增，「ISS和所有其他NASA資產的安全性可能受到影響」。

馬斯克1月推文表示，FCC正在調查SpaceX的新一代衛星。SpaceX有1,469顆衛星正在運作中，其中有272顆衛星已進入運行軌道。

擔憂太空中發生撞擊事件並非杞人憂天。SpaceX有兩顆衛星去年幾乎擦撞到中國大陸太空站，其中一顆與該太空站距離不到4公里。在這兩起事件中，大陸太空站設法避開這兩顆「星鏈」（Starlink）衛星。

NASA表示，若SpaceX按計畫擴大發射衛星，這些衛星可能出現在地面望遠鏡為行星防禦所拍攝的每一張小行星調查影像中，「這將對地球的探測能力產生不利影響，且可能使潛在的毀滅性撞擊改變方向」。SpaceX尚未對此發表看法。

NASA表示，SpaceX應展示自家衛星如何自動避免擦撞其他物體，即使其他大型太空事業推出大規模發射行動。SpaceX並呼籲SpaceX應設法降低對地面觀測服務的影響。

SpaceX 9日在官網公告，旗下「獵鷹9號」火箭在3日發射49枚「星鏈」衛星，但有40顆衛星受到太陽磁暴衝擊，導致衛星脫離軌道和燒毀，損失可能高達5,000萬美元（約新台幣14億元）。