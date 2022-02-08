癱瘓人士福音 「脊椎植入電極活化肌肉」助3患者行走

一名男子在2017年的一場摩托車事故中導致下半身癱瘓，不過近日醫生在他的脊椎植入「電極」並重新活化他的肌肉後，該男子目前已經恢復行走能力。歐新社

一名男子在2017年的一場摩托車事故中導致下半身癱瘓，不過近日醫生在他的脊椎植入「電極」並重新活化他的肌肉 後，該男子目前已經恢復行走能力。

「衛報」報導，男子羅卡蒂（Michel Roccati）在撞斷脊髓後失去雙腿的所有感覺和運動能力，如今他卻可以通過平板電腦無線控制的電極刺激站立和行走。羅卡蒂使用該設備作為他日常訓練和康復的一部分，以幫助加強他的肌肉和保持健康，他坦言「現在這是我日常生活的一部分」。

研究小組表示，這種電子植入物幫助羅卡蒂和另外2名分別為29和41歲的患者站立、走路、騎自行車，甚至在游泳 池中踢腿，這提高人們對小型植入設備可以幫助癱瘓患者的希望。

該系統由位於洛桑的瑞士聯邦理工學院的神經科學家庫爾亭（Grégoire Courtine）和洛桑大學醫院的神經外科醫生布洛（Jocelyne Bloch）開發，將柔軟、靈活的電極安裝在脊髓神經的頂部，電極將電脈衝傳送到控制腿部和軀幹不同肌肉的脊髓神經，這些脈衝由平板電腦上的軟體控制、可以發出特定動作的指令。

該設備幫助包含羅卡蒂在內的3名患者在手術後的數小時內成功站立，隨後經過3到4個月的練習和培訓，他們的表現有所改善。庫爾亭表示「多虧這項技術，我們已經能夠針對脊髓損傷最嚴重的人進行治療」。