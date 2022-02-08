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鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

聯合新聞網 / 綜合報導
女孩超暖心。視頻截圖
女孩超暖心。視頻截圖

微博近日流傳一段影片，是一名小女孩與一隻狗狗站在路邊，突然旁邊鞭炮聲大作，女孩便馬上彎下腰用手遮住狗狗雙耳，似乎生怕刺耳的鞭炮聲會嚇到牠，直到鞭炮聲結束才放開。可愛又暖心的舉動被分享到網路上，融化大票網友。

畫面中可以看到，穿著大棉襖的小女孩與狗狗原本站在路邊，女孩還拍拍了狗狗的頭，突然四周鞭炮聲大作，女孩先是嚇了一跳，接著馬上彎下腰用雙手溫柔的罩住狗狗的耳朵，彷彿再說「別怕！我幫你摀耳朵！」暖心瞬間全被一旁的媽媽用手機記錄起來。

人民日報報導，影片的地點位於中國江西宜春，女孩的媽媽表示，當時在一旁看到這幕也覺得超級溫馨、覺得自己的女兒真的好暖，「她應該是看到我們如何保護她的，她就同樣的保護自己的小夥伴」。

影片一出，馬上衝上微博熱搜話題「怕狗狗被鞭炮嚇到的小朋友」，狂吸超過800多萬次觀看，數千網友感動留言「人類寶寶跟狗狗寶寶最可愛了」、「嗚嗚嗚這是什麼小天使」、「天使也在人間」、「我好像從來沒有這麼喜歡小孩過」、「妹妹長大後一定是溫柔的女孩子」、「滿屏幕都是愛！」

天使 微博 手機

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