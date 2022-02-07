川普擅自帶走白宮文件遭取回 金正恩「情書」意外曝光

「華盛頓郵報」7日報導，美國國家檔案館和記錄管理局已將前總統川普先前搬走的多箱白宮文件取回，其中包括北韓領導人金正恩寫給川普的「情書」。美聯社

「華盛頓郵報」7日報導，美國國家檔案館和記錄管理局（NARA）已將前總統川普 （Donald Trump）先前搬至私人俱樂部海湖莊園的多箱白宮文件取回，其中包括北韓領導人金正恩 寫給川普的「情書」。

據報導，川普顧問否認有任何「邪惡意圖」，並表示這些盒子裡裝著紀念品、禮物、世界領導人的來信等。據悉，其中還包括與北韓領導人金正恩的通信，川普更曾將其描述為「情書」，前總統歐巴馬（Barack Obama）留給繼任者的信件也在內。

國家檔案館和川普發言人沒有對這則報導發表評論。報導表示這些檔案已於1月歸還。

總統歷史學家契爾維斯基（Lindsay Chervinsky）表示「真正讓總統長期承擔責任的唯一方法是保存有關誰說了些什麼、誰做了什麼、鼓勵或採取哪些政策的記錄」，並強調「如果下屆政府在沒有這些訊息的情況下盲目行事，無法獲得有關國家安全問題的文件可能會引起『真正的擔憂』」。

川普與金正恩的通信受到大眾廣泛的臆測。2018年9月，川普在西維吉尼亞州 的一次集會上開玩笑地表示「我們墜入愛河，是真的，他（金正恩）寫給我美麗的信件」。金正恩更在另一封關於2018年6月新加坡高峰會的信件中寫道「即使是現在，我也無法忘記在全世界的注視下、在這個美麗而神聖的地方緊緊握住閣下的手的歷史時刻」。2019年2月在越南舉行峰會後，金正恩也寫道「我們103天前在河內分享的每一分鐘都是榮耀的時刻，也仍然是珍貴的回憶」。