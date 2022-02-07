英國25歲女子天生無嗅覺 染疫康復後竟能「聞到了」

喪失嗅覺是新冠肺炎確診常見症狀，有些人染疫康復後還會出現「嗅覺倒錯」症狀。但一名天生無嗅覺的25歲英國女子天生無嗅覺，染疫康復後竟能聞到味道了。(美聯社)

喪失嗅覺是新冠肺炎 確診常見症狀，有些人染疫康復後還會出現「嗅覺倒錯」症狀，對他們而言原本香的食物會變成臭的。但近期英國 竟發生一個罕見案例，一名25歲女子天生沒有嗅覺，染疫康復後竟能聞到味道了。

英國太陽報報導，住在倫敦的25歲女子南西‧辛普森（Nancy Simpson）天生就沒有嗅覺，她在去年聖誕假期染疫並於家中隔離，突然某天發現自己能聞到味道了。

辛普森告訴太陽報：「聖誕假期期間我在家隔離，突然某天就能聞到味道了。沒有嗅覺的歲月食物尚可下嚥，但恢復嗅覺後食物對我來說非常美味。我很喜歡的味道是水果、果香、香氛蠟燭，我還用香草入菜。我突破沒有嗅覺的障礙，愈來愈常噴香水和點香氛蠟燭。我以前沒有嗅覺的時候不是很愛吃鮭魚，但我現在很喜歡吃。我要嘗試以前不喜歡的食物，觀察自己現在對它們的感覺。」

英國雷丁大學嗅覺和味覺專家珍‧帕克（Jane Parker）表示，新冠病毒會破壞病患鼻子內的神經，讓它們傳給大腦錯誤訊息，雖然多數病患康復後嗅覺會恢復，但也有人嗅覺和味覺出現長期或永久性改變。她說，不過辛普森的案例「很吸引人」，不知道在英國其他地區是否有其他類似案例。