我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耐心消耗殆盡？美要中拿出「具體行動」履行採購承諾

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

英國25歲女子天生無嗅覺 染疫康復後竟能「聞到了」

編譯羅方妤／綜合報導
喪失嗅覺是新冠肺炎確診常見症狀，有些人染疫康復後還會出現「嗅覺倒錯」症狀。但一名天生無嗅覺的25歲英國女子天生無嗅覺，染疫康復後竟能聞到味道了。(美聯社)
喪失嗅覺是新冠肺炎確診常見症狀，有些人染疫康復後還會出現「嗅覺倒錯」症狀。但一名天生無嗅覺的25歲英國女子天生無嗅覺，染疫康復後竟能聞到味道了。(美聯社)

喪失嗅覺是新冠肺炎確診常見症狀，有些人染疫康復後還會出現「嗅覺倒錯」症狀，對他們而言原本香的食物會變成臭的。但近期英國竟發生一個罕見案例，一名25歲女子天生沒有嗅覺，染疫康復後竟能聞到味道了。

英國太陽報報導，住在倫敦的25歲女子南西‧辛普森（Nancy Simpson）天生就沒有嗅覺，她在去年聖誕假期染疫並於家中隔離，突然某天發現自己能聞到味道了。

辛普森告訴太陽報：「聖誕假期期間我在家隔離，突然某天就能聞到味道了。沒有嗅覺的歲月食物尚可下嚥，但恢復嗅覺後食物對我來說非常美味。我很喜歡的味道是水果、果香、香氛蠟燭，我還用香草入菜。我突破沒有嗅覺的障礙，愈來愈常噴香水和點香氛蠟燭。我以前沒有嗅覺的時候不是很愛吃鮭魚，但我現在很喜歡吃。我要嘗試以前不喜歡的食物，觀察自己現在對它們的感覺。」

英國雷丁大學嗅覺和味覺專家珍‧帕克（Jane Parker）表示，新冠病毒會破壞病患鼻子內的神經，讓它們傳給大腦錯誤訊息，雖然多數病患康復後嗅覺會恢復，但也有人嗅覺和味覺出現長期或永久性改變。她說，不過辛普森的案例「很吸引人」，不知道在英國其他地區是否有其他類似案例。

英國 新冠肺炎

上一則

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

下一則

曾因戴眼鏡自卑…12歲女孩向迪士尼許願角色 夢想成真

延伸閱讀

CDC：年長者打補強針最有效 年輕族群前2劑效果顯著

CDC：年長者打補強針最有效 年輕族群前2劑效果顯著
「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

除預警新冠 「廢水偵測」可抓諾羅、流感等更多病毒

除預警新冠 「廢水偵測」可抓諾羅、流感等更多病毒
免疫低弱者 新冠疫苗第3、4劑間隔 縮為3個月

免疫低弱者 新冠疫苗第3、4劑間隔 縮為3個月

熱門新聞

英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
從來沒見過這麼懶惰的貓咪，下樓梯不用走的，是用「流」的。 (取材自Youtube)

懶橘貓軟爛「流下樓梯」影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

2022-01-25 22:13
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。 （取材自ingimage）

iPhone用久越耗電？關掉這功能超省電

2022-02-02 01:00

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光