賭城玩吃角子老虎機故障 亞利桑納男回家才知中23萬
亞利桑納州一名男子上個月在賭城拉斯維加斯旅遊時，在賭場玩吃角子老虎機(slot machine)中獎約23萬元，由於當時機器故障而未被告知中獎；經過一番費力尋找，內華達州賭博管制委員會(Nevada Gaming Control Board)日前宣布已找到該名中獎得主。
賭場業者表示，一名男子1月8日在金銀島賭場酒店(Treasure Island Hotel and Casino)玩吃角子老虎機，由於通訊錯誤，吃角子老虎機故障失靈，該名男子及賭場業者都未接獲他中獎的消息。
據報導，賭場官方發現機器故障出錯時無法辨識來自別州的中獎人身分，為了確保中獎人能夠獲得應有的獎金，賭博管制委員會花費大把時間精力進行調查。
為了確認獎金得主身分，委員會仔細搜索幾間賭場數小時的監控錄像，詢問在場目擊證人，檢視電子購買紀錄，甚至搜索內華達交通局(Nevada Transportation Authority)及騎乘共享公司提供的共乘服務數據。最終確認中獎人為來自亞利桑納州的泰勒(Robert Taylor)。
委員會執法分部主任詹姆斯．泰勒(James Taylor)表示：「內華達州賭博管制委員會負責賭博產業的嚴格監管，保護賭博民眾，確保產業有利於內華達州。」
泰勒說，感謝當局人員兩周以來花了無數個小時確保顧客獲得應得的獎金，確保公眾對賭博產業的信任保持穩固。
中獎人泰勒上周收到通知時已經返回亞利桑納州的家，賭場官方表示泰勒會再回拉斯維加斯領取獎金。
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