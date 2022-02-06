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賭城玩吃角子老虎機故障 亞利桑納男回家才知中23萬

編譯徐薏茹／綜合6日電
亞利桑納州一名男子上個月在賭城拉斯維加斯玩吃角子老虎機中獎約23萬元，由於當時機器故障而未被告知中獎，如今內華達州賭博當局宣布已找到該名中獎得主。(美聯社)
亞利桑納州一名男子上個月在賭城拉斯維加斯玩吃角子老虎機中獎約23萬元，由於當時機器故障而未被告知中獎，如今內華達州賭博當局宣布已找到該名中獎得主。(美聯社)

亞利桑納州一名男子上個月在賭城拉斯維加斯旅遊時，在賭場玩吃角子老虎機(slot machine)中獎約23萬元，由於當時機器故障而未被告知中獎；經過一番費力尋找，內華達州賭博管制委員會(Nevada Gaming Control Board)日前宣布已找到該名中獎得主。

賭場業者表示，一名男子1月8日在金銀島賭場酒店(Treasure Island Hotel and Casino)玩吃角子老虎機，由於通訊錯誤，吃角子老虎機故障失靈，該名男子及賭場業者都未接獲他中獎的消息。

據報導，賭場官方發現機器故障出錯時無法辨識來自別州的中獎人身分，為了確保中獎人能夠獲得應有的獎金，賭博管制委員會花費大把時間精力進行調查。

為了確認獎金得主身分，委員會仔細搜索幾間賭場數小時的監控錄像，詢問在場目擊證人，檢視電子購買紀錄，甚至搜索內華達交通局(Nevada Transportation Authority)及騎乘共享公司提供的共乘服務數據。最終確認中獎人為來自亞利桑納州的泰勒(Robert Taylor)。

委員會執法分部主任詹姆斯．泰勒(James Taylor)表示：「內華達州賭博管制委員會負責賭博產業的嚴格監管，保護賭博民眾，確保產業有利於內華達州。」

泰勒說，感謝當局人員兩周以來花了無數個小時確保顧客獲得應得的獎金，確保公眾對賭博產業的信任保持穩固。

中獎人泰勒上周收到通知時已經返回亞利桑納州的家，賭場官方表示泰勒會再回拉斯維加斯領取獎金。

亞利桑納州 內華達州 賭城

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