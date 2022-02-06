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9旬婦平交道跌倒 日本高中生及時按鈕驚險擋下電車

中央社東京6日綜合外電報導
日本16歲高中生日前發現90多歲老婦跌坐平交道內，當機立斷按下緊急按鈕，讓電車駕駛得以緊急煞車避免一場嚴重意外。圖為示意圖。(Photo by Mak on Unsplash)
日本16歲高中生日前發現90多歲老婦跌坐平交道內，當機立斷按下緊急按鈕，讓電車駕駛得以緊急煞車避免一場嚴重意外。圖為示意圖。(Photo by Mak on Unsplash)

日本16歲高中生日前發現90多歲老婦跌坐平交道內，在警鈴響起、柵欄放下後當機立斷按下緊急按鈕，讓電車駕駛得以緊急煞車避免一場嚴重意外，高中生因此獲警方頒贈感謝狀。

日本讀賣新聞報導，就讀和歌山縣立日高高校2年級的16歲岡本啓正，2021年12月27日上午11時15分左右，結束社團活動正在騎著自行車返家途中，看到10多公尺前方有一名老婦正準備過平交道。

老婦拄著拐杖、左手提著購物袋，走起路來搖搖晃晃，岡本見狀覺得很危險，所以目光一直停留在老婦身上。這處狹小的平交道寬度僅約3公尺，一輛汽車從後方經過老婦後，老婦步履蹣跚不慎跌坐在地無法動彈。

目睹一切的岡本心想不幫忙不行，但此時平交道警鈴響起，柵欄也已放下，岡本果斷地按下一旁設置的緊急按鈕；接獲通報的電車駕駛立即煞車，就在平交道前約400公尺停住。

岡本看到電車已停妥，心想已經安全了，才進入平交道內將老婦抱出，兩人都沒有受傷。

和歌山縣警察局御坊警察署長的場克郎本月4日將感謝狀頒贈給岡本時盛讚，「要能在一瞬間伸援救人很難，但岡本正確地採取行動，真的非常感謝」。

岡本說，事發當下沒有其他人在場，心中一直祈禱「拜託要來得及（阻止意外）」；能這麼迅速採取行動，連他自己也感到很吃驚。

他說，父母一直教導他要對人體貼，老奶奶沒有受傷真是太好了。

網友在新聞連結下方留言讚許說，「冷靜地採取行動的高中生，真的很棒」；署名「40多歲的大叔」說，自己在電車內不禁熱淚盈眶，「預測危險、緊急因應、確認安全後拯救生命，整個過程無懈可擊」。

鐵道作家伊原薰說，對高中生在危急時刻仍保有冷靜判斷感到敬佩；雖然碰到這種情況會想進入平交道內救人，但在電車未完全停妥前，不管發生什麼事都不能進入平交道。

警察 日本 汽車

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