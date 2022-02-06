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飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

聯合新聞網 / 綜合報導
看似營養美味的優格，如果和錯誤的食材一起搭配，反而會造成腸胃的負擔。圖片來源／ingimage
看似營養美味的優格，如果和錯誤的食材一起搭配，反而會造成腸胃的負擔。圖片來源／ingimage

優格熱量低，並且含有乳酸菌等多種好菌，因此許多人都會食用優格來維持健康與身材。不過日本媒體「東洋経済ONLINE」報導，其實有4種常見的優格食用習慣，卻容易造成身體負擔的行為，必須盡可能避免。

1.和麵包一起吃

人的健康好壞，與腸胃是否通暢息息相關。而根據食材的不同，通過腸胃的速度也不一樣，大致可分成「快速通過」及「慢速通過」兩種。優格則屬於「快速通過」類的食材，最好避免和後者放在一起食用。

然而，小麥卻正好是慢速通過類的食物，因此不適合把麵包和優格放在同一餐一起吃。如果想吃點乳製品配麵包的話，可以選擇同樣是慢速通過的起司，又或者和兩邊都能搭配的牛奶比較適當。

2.和穀麥一起吃

優格搭配穀麥，雖然是看似健康又美味的組合，但市面上販售的穀麥中，含有的燕麥、裸麥、玄米、南瓜種子、杏仁、堅果等等，卻都是屬於慢速通過類的食材。如果想找東西和優格一起配，可以選擇同樣是快速通過的水果乾。

3.飯後吃優格

正餐常見的米、麵包、麵類、肉類、魚肉等等食物，幾乎都是慢速通過類的食物。所以在飽餐一頓過後，幾乎都不是吃優格的好時機。相對於快速通過的食材會在腸胃逗留約1小時半，慢速通過的卻要4到5個小時。如果想要吃些點心，最好等前一餐吃的東西清空差不多時，再考慮進行食用。

4.打成蔬果汁飲用

蔬果乳酸飲料讓人有非常健康的印象，不過像是小松菜、波菜等常被打成蔬果汁的蔬菜，都屬於慢速通過的食材，自然不適合和優格一起入口。想喝些特別口味的乳酸飲料，挑選一般果汁類混合而成的即可。

乳酸菌 蔬菜 牛奶

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