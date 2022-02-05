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四川樂山大佛總是黑鼻 專家會診 民眾卻籲：放下吧

中央社／台北5日電
樂山大佛又出現黑鼻。新華社
樂山大佛又出現黑鼻。新華社

四川樂山大佛因為無法根治的滲水問題，頻頻啟動修復，每隔幾年就鼻部滲水發黑的大佛讓專家傷透腦筋，但民眾卻相對「佛系」，有網友勸專家「隨它去」。

綜合新華社、中國新聞週刊報導，樂山大佛是世界現存最大的石刻坐佛，通高70多公尺，距今已有1000多年歷史，巨大的佛像開鑿在大渡河、青衣江和岷江三江匯流處的紅色山岩體上。然而，紅砂岩山體易受風化病害，有的岩體表面明顯泥沙化，用手指輕輕一蹭便可能脫落。

雖然樂山大佛2019年已完成整修，但沒多久時間，大佛的鼻部又因滲水發黑。

2019年4月，樂山大佛結束了200多天的修復，但這份光鮮沒持續多久，幾個月後，黑斑再度出現在大佛的臉頰。到2021年12月21日，從岷江河畔遠眺，枕著綠樹的大佛與皴石融為一體，只有鼻子是「黑三角」，微生物組成的黑斑爬滿臉頰，蔓延至全身。

報導說，「鼻黑」、「臉花」已經是樂山大佛面容的常態。在過去幾十年中，歷經數次粉刷的大佛，臉部抹灰多達6、7層。四川盆地氤氳的水氣，入侵修繕層的細孔，成了微生物的樂園

1月8日，四川省文物局組織、多名專家參加的石窟保護座談會在四川樂山市召開，樂山大佛景區黨工委書記左小林表示，距離上一次大規模修繕完成還不到3年，大佛就已「臉花鼻黑」、「流淚」、「長草」、「開裂」等。

他說，由於氣候潮濕、雨水多、依存岩體性質等因素，長期以來樂山大佛的水害、生物病害、風化病害、修復層開裂剝落等問題相當嚴重。

報導說，多名專家來自中國文化遺產研究院、敦煌研究院、四川省文物考古研究院等單位，他們在現場勘查後一致認為，樂山大佛存在多種病害，最主要的病根在水患。

1914年以來，樂山大佛先後進行了7次較大規模的表面修復，但都沒有從根源解決問題。

此外，大佛修復的時間愈久，對依賴旅遊的當地也是極大的壓力。2018年，樂山大佛風景名勝區全年接待遊客410.12萬人次，門票收入2.96億人民幣，在全中國石窟寺景點中居於前列。

而在樂山大佛大整修的2019年，景區門票收入比2018年減少7000萬。報導引述景區相關人士表示，大佛經過那次維修後，景區人員收入甚至受到了影響，「加班費和績效獎金都變少了」。

樂山大佛的修復處處難關，中國民眾卻沒有專家這般憂心。有網友「佛系」回應稱：「它本來就應該『臉花鼻黑』，為什麼一定要美化修飾它呢？」、「不如隨它去，佛學的精義，難道不是放下」。

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