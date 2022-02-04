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4萬個人體模特堆滿庭院 她癡迷收集還幫一一取名

聯合新聞網 / 綜合報導
羅茲收藏了4萬個人體模型在工廠庭院中，而該地點如今也成為當地的觀光景點。(取材自Youtube)
羅茲收藏了4萬個人體模型在工廠庭院中，而該地點如今也成為當地的觀光景點。(取材自Youtube)

郵票、公仔、茶具等都是一般常見的收集品項目，但英國女子羅茲（Roz Edwards）卻癡迷於收集衣物展示的人體模型，她收集了4萬個模型，將它們堆積在院子當中，有些甚至已面目全飛、失去四肢，但她卻愛不釋手，甚至一一取名，而該處庭院現已成為英國知名觀光景點。

根據「太陽報」、「COLOSSAL」報導，49歲的羅茲經營著一家人體模型經銷公司，專門將模型出售給零售商，她的工廠位在英國林肯郡（Lincolnshire）一處山上，而這4萬個模型就堆積在工廠庭院內，而有些模型外觀不是很完整，有些臉部已被燒焦，有些則是只剩下上下半身，整體看起來相當嚇人。

羅茲表示，有些模型最早可以追溯到 1860年代，許多模型都來自歐洲，現在這座庭院已經變成當地的觀光景點，有些人走進院子時都會非常震驚，因為他們沒有看過那麼多樣的人體模特。

不過，事實上羅茲會開始收集是希望人體模型可以被永續利用，羅茲表示，當這些人體模型被淘汰時，唯一能解決的方式就是拆解碾碎，送到垃圾掩埋場，但她覺得這是相當不好的做法，因此她除了會去購買模型外，也會去垃圾掩埋場撿拾，並堆積在庭院內，有時更會拿人偶做成藝術品，希望可以達到永續利用的目標。

羅茲除了癡迷於人體模型外，她也希望能藉著收藏模型達到永續利用的目標。(取材自Yo...
羅茲除了癡迷於人體模型外，她也希望能藉著收藏模型達到永續利用的目標。(取材自Youtube)

英國 觀光 零售商

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