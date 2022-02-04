頂尖程式設計師建議：啟蒙寫程式 讓小孩學這些技能

編寫程式的工作需求旺盛，專家建議小孩從學習Python或JavaScript等程式語言開始，並培養強大的讀寫能力、組織力和合作能力，還要有耐心，能擁抱錯誤，以便在這一行出人頭地。示意圖。美聯社

財經網站CNBC報導，編寫程式的工作需求旺盛，讓小孩學習某些技能，可以協助他們在這一行有更好的機會取得成功。

根據美國勞工 統計局，從2020年到2030年，電腦和資訊技術職位的就業 機會可望成長13%，比其他所有職業都快。

與此同時，就業網站Glassdoor發現，Java開發人員是2022年英國 人找工作的最佳職位。根據Glassdoor，該職位在英國的平均年薪是55,381英鎊（約76,370美元）。

如果父母希望自己的小孩從事這個領域的工作，可以協助他們提早取得一些必要技能。

《自修程式設計》（The Self-Taught Programmer）作者Cory Althoff說，適應力和強大的讀寫能力很重要，選擇學習正確的程式語言也是關鍵，他建議小孩子從比C程式語言更容易理解的Python或JavaScript開始。

Meta Platforms（前身是臉書）即時通訊軟體Messenger的數據工程經理Balaji Jayapal表示，組織能力對寫程式很重要，有助於「找到方法，分解成較容易完成的較小任務」。

他還說，合作能力是追求成功的另一重要技能。他解釋，成功的程式設計師很大程度取決於自己的解決方案能補充、並配合其他人的方案共同工作。另外，耐心和解決問題的能力也不可或缺，因為進度很少一如期望地順利。

程式設計學習平台Codecademy的課程總監Zoe Bachman提出，「擁抱錯誤」也是成為優秀程式設計師的關鍵部分。她說，傳統的學術訓練有時過份強調正確，但這種心態可能限制發展，剛起步的年輕程式設師應「放下完美主義和恐懼」。