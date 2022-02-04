我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron次變異毒株BA.2多危險？5個QA帶你看

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

頂尖程式設計師建議：啟蒙寫程式 讓小孩學這些技能

編譯季晶晶／綜合外電
編寫程式的工作需求旺盛，專家建議小孩從學習Python或JavaScript等程式語言開始，並培養強大的讀寫能力、組織力和合作能力，還要有耐心，能擁抱錯誤，以便在這一行出人頭地。示意圖。美聯社
編寫程式的工作需求旺盛，專家建議小孩從學習Python或JavaScript等程式語言開始，並培養強大的讀寫能力、組織力和合作能力，還要有耐心，能擁抱錯誤，以便在這一行出人頭地。示意圖。美聯社

財經網站CNBC報導，編寫程式的工作需求旺盛，讓小孩學習某些技能，可以協助他們在這一行有更好的機會取得成功。

根據美國勞工統計局，從2020年到2030年，電腦和資訊技術職位的就業機會可望成長13%，比其他所有職業都快。

與此同時，就業網站Glassdoor發現，Java開發人員是2022年英國人找工作的最佳職位。根據Glassdoor，該職位在英國的平均年薪是55,381英鎊（約76,370美元）。

如果父母希望自己的小孩從事這個領域的工作，可以協助他們提早取得一些必要技能。

《自修程式設計》（The Self-Taught Programmer）作者Cory Althoff說，適應力和強大的讀寫能力很重要，選擇學習正確的程式語言也是關鍵，他建議小孩子從比C程式語言更容易理解的Python或JavaScript開始。

Meta Platforms（前身是臉書）即時通訊軟體Messenger的數據工程經理Balaji Jayapal表示，組織能力對寫程式很重要，有助於「找到方法，分解成較容易完成的較小任務」。

他還說，合作能力是追求成功的另一重要技能。他解釋，成功的程式設計師很大程度取決於自己的解決方案能補充、並配合其他人的方案共同工作。另外，耐心和解決問題的能力也不可或缺，因為進度很少一如期望地順利。

程式設計學習平台Codecademy的課程總監Zoe Bachman提出，「擁抱錯誤」也是成為優秀程式設計師的關鍵部分。她說，傳統的學術訓練有時過份強調正確，但這種心態可能限制發展，剛起步的年輕程式設師應「放下完美主義和恐懼」。

就業 英國 勞工

上一則

90歲奶奶瘋電玩 每周最少3次「森友會」還喊：玩到百歲

下一則

初四遇立春 命理師傳授轉運秘訣

延伸閱讀

臉書股價暴跌26%蒸發2320億 道瓊史上最慘

臉書股價暴跌26%蒸發2320億 道瓊史上最慘
Meta重挫拖累 科技股轉悲觀

Meta重挫拖累 科技股轉悲觀
Meta財測前景差 市值在盤後蒸發近2千億

Meta財測前景差 市值在盤後蒸發近2千億
通膨傷「薪」 勞工去年收入減2.4% 學者：今年工資緩增

通膨傷「薪」 勞工去年收入減2.4% 學者：今年工資緩增

熱門新聞

從來沒見過這麼懶惰的貓咪，下樓梯不用走的，是用「流」的。 (取材自Youtube)

懶橘貓軟爛「流下樓梯」影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

2022-01-25 22:13
英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
年夜飯一定要和和氣氣、開開心心。（取自百度百科）

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

2022-01-29 20:48
一名網友PO照表示老闆年終送佛跳牆，但罐子放在櫃子裡卻怎麼看怎麼怪。 圖／取自臉書「爆廢公社」

超莊嚴…老闆年終送佛跳牆 一盅盅寫名放櫃子員工傻眼

2022-01-28 18:04
美國西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽拒絕支持拜登總統的法案，引來歌手兼演員貝蒂．米勒開地圖砲，稱西維州州民「貧窮、文盲跟嗑藥上癮」，西維州州長賈斯提斯27日親自參戰，要貝蒂．米勒「親狗的屁股」。美聯社

女星開地圖砲罵西維吉尼亞州民 州長要她去親「狗屁」

2022-01-29 05:24

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村