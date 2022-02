90歲奶奶瘋電玩 每周最少3次「森友會」還喊：玩到百歲

任天堂 switch遊戲「集合啦!動物森友會」風靡全球,遊戲中超 高的自由度,誰都能簡單上手的特性,以及可愛的畫風,讓動森受到不分男女老幼的喜愛。甚至國外還有已經90歲的老年人,都是這款遊戲的狂熱粉絲。

根據日本媒體「電ファミニコゲーマー」報導,外國有位名為Husbans的女士,至今已經高齡90,而她可說是一位動物森友會的忠實玩家。2019年,她的孫子曾經在推特 (twitter)上公開一張圖片,表示Husbans在熱中於任天堂3DS版的「走出戶外 動物森友會」,遊玩時數高達3500多個小時,讓許多網友相當驚訝。

My 87-year-old grandma has played Animal Crossing New Leaf on her 3DS every single day for the past 4 years now.



Her 3DS finally broke this year, so we got her a new one for Christmas. During a system transfer I checked her activity log: pic.twitter.com/R33KycrW4q