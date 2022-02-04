政壇江俊輝 影壇林志玲等3人 我們都是「虎」

國際巨星楊紫瓊將迎60大壽。（取自維基百科）

美中台各界不少名人在2022年將度過本命年，包括即將迎來60大壽的華裔前加州財政部長江俊輝、馬來西亞華裔演員楊紫瓊、香港巨星梁朝偉 ，還有將滿48歲的台灣「第一名模」林志玲 。

•江俊輝 立志從政積極為亞裔發聲

前加州財政部長江俊輝(John Chiang)1962年7月31日生於美國紐約，在芝加哥長大，並於美國多州有生活經驗，但他也曾親身經歷種族歧視和騷擾攻擊，包括被人噴漆、言語攻擊、被畫醜陋的種族綽號等，他後來用自身經歷呼籲亞裔站出來為自己和後代發聲，不能屈服於被當作二等公民對待，鼓勵亞裔社區要認同多樣性文化，積極參與到政治中。

江俊輝他畢業於南佛羅里達大學(University of South Florida)金融學系，隨後在喬治城大學(Georgetown University)攻讀法學博士，他2007年至2015年擔任加州審計長，2015年至2019年擔任加州財政部長，也曾在2018年參選加州州長。江俊輝的父母來自台灣，外公沈榮是台灣台南有名望的律師，江俊輝因從小看外公幫助鄉親深受鼓舞而立志從政擔任公職。

江俊輝生於1962年，2022年將滿60歲。（取自維基百科）

•林志玲 溫柔名模惹人愛 赤壁處女作

台灣「第一名模」林志玲生於1974年11月29日，2019年與日本天團放浪兄弟EXILE的Akira結婚，除夕前生子，現定居日本。她因獨特的說話聲音和出眾的外貌廣受關注和喜愛，她對皮膚的保養和對身材的管理也讓人難以相信她將迎48歲。

1990年國中畢業的林志玲被星探發掘而踏上模特之路，不過她沒有因此放棄學業，赴加拿大讀高中，後在多倫多大學攻讀西方美術史和經濟學。2000年開始，林志玲成為職業模特，也曾任表演藝術教師，並開始主持一系列節目和頒獎典禮，知名度迅速上升。2007年出演銀幕處女座「赤壁」，從此正式進軍影視圈，與中國大陸、日本的眾多知名演員合作出演電影 、電視劇、舞台劇等。

2022年是台灣名模林志玲的本命年。（取自維基百科）

•楊紫瓊 從馬來西亞小姐到國際巨星

楊紫瓊1962年8月6日在馬來西亞出生，祖籍中國福建，四歲開始學芭蕾舞，也接受繪畫、鋼琴、游泳、羽毛球、跳水等多領域的栽培，15歲時她隻身赴英國攻讀舞蹈和戲劇學位，畢業於英國皇家舞蹈學院，1983年她獲選為馬來西亞小姐，隔年應邀到香港與周潤發拍攝廣告，從此便與香港影視圈結緣，並憑藉電影「皇家師姐」成為香港頭號女打星，演藝事業蒸蒸日上。

1992年與成龍合作「警察故事3」之後，楊紫瓊一躍成為亞洲最富盛名且片酬最高的女演員，並在1997年憑藉007系列電影打開好萊塢市場，2001年她主演的「臥虎藏龍」獲得奧斯卡和金球獎最佳外語片，她也憑藉該電影被提名英國電影學院獎最佳女主角。

楊紫瓊憑藉影壇發展成為國際巨星，在2001年被蘇丹冊封馬來西亞霹靂州拿督，成為馬來西亞受此封銜的第一位演藝界華裔女藝人；此外因她的知名度極高，法國奢侈品牌愛馬仕也以她的姓氏楊來命名一種特別款式的手袋為「楊包」。

•梁朝偉「眼」技迷人 60歲慶出道40年

香港男藝人梁朝偉生於1962年6月27日，2022年正逢他的60大壽，也是他出道40周年。早年因父母離異留下童年陰影，梁朝偉15歲時輟學當過報童和電器推銷員等工作，但這些經歷也磨練了他的品格，後來在好友周星馳的鼓勵下他報考無線電藝員訓練班，1982年畢業後成為一名電視演員，從此開啟演藝生涯。

梁朝偉早起的作品喜劇片多於文藝片，隨後因演技出色，與李安、侯孝賢等著名導演合作並獲好評，他最大的特色是憂鬱滄桑又深邃的眼睛，導演王家衛也曾評價梁朝偉無需語言，靠眼睛便能傳達一切。梁朝偉2021年也進軍好萊塢，在電影「尚氣」中飾演反派，他也是首位主演漫威電影的華語影星。

除了演藝事業，梁朝偉也是一名歌星，「一天一點愛戀」、「你是如此的難以忘記」等作品是華語流行音樂名曲。