掙脫信仰束縛 阿富汗「唯一女優」：神學士看過我作品

28的艾莉有「阿富汗唯一的AV女優」之稱，她與家人斷絕關係後踏入「暗黑界」，並享受目前自由的生活。(取材自Instagram)

有「阿富汗 唯一的AV女優」之稱的艾莉（Yasmeena Ali）日前透過媒體專訪，訴說她曲折離奇的人生故事。艾莉的童年生活在神學士 （或譯塔利班）統治的陰影下，在2000年時與家人們移民到英國 生活，卻仍受到宗教與信仰的束縛，她的父母不斷強迫她結婚，艾莉毅然決然掙脫這些外在的枷鎖，她在19歲那年選擇逃家、放棄伊斯蘭教信仰，就此踏入「暗黑界」。

根據「紐約郵報」報導，艾莉出生於1993年，當時神學士統治著阿富汗，她被迫過著高壓的日子。因父親曾擔任過美軍及英軍的翻譯，艾莉在2000年初逃離阿富汗，獲得英國的庇護，全家移民到英國生活。

然而，就算換了國家過日子，艾莉仍無法擺脫伊斯蘭教的宗教意識，父母要求她像其他阿富汗女孩一樣，趕緊結婚生子、成家立業，且時常不尊重她的意見，逼迫她盲從所有安排。艾莉不堪這般「行屍走肉」的生活，在19歲那年逃出家門，不僅放棄了伊斯蘭教的信仰，還與一位從事攝影工作的猶太男子結婚，就此踏入「暗黑界」，成為一名AV女優。

以往的生活經驗讓艾莉了解到，社會重男輕女的意識很強烈，就算女性的經歷比男性豐富，薪水也很難超過男性，且未必能得到同等的尊重。然而，從事AV女優的片酬竟比男生高，令她相當震驚，艾莉也漸漸在工作中找回自由與信心，她也更認真投入這份行業，在知名情色網站上已累計超過900萬的瀏覽量。

由於伊斯蘭教的觀念較保守，對女性的道德標準也比較高，艾莉「坦誠相見」的模樣立刻引起家人的怒火，家人們認為艾莉讓家族蒙羞，玷污了伊斯蘭教與阿富汗文化，更不滿她嫁給一名猶太人。2020年時，艾莉的父親及表弟花錢聘僱殺手欲取她性命，暗殺計畫失敗後，兩人也遭警方逮捕。

今年28歲的艾莉相當享受現在的生活，絲毫不在乎外界對她的看法。她也在訪談中大膽地批評神學士，她認為「神學士就是一群偽君子」，檯面上喊禁止情色，更為此限制女性權益，但私底下都是一群好色的傢伙，電腦裡也收藏了許多情色影片，甚至推測神學士早就看過她的作品了。