終止塑膠「難回收」惡夢 做成磚塊可蓋圍欄、公車站

初創公司將不可回收塑膠做成磚塊。（取材自ByBlocks官網）

美國每年只有9%塑膠被回收，部分原因是塑膠生產速度太快，且有些塑膠根本無法回收。加州 初創公司ByFusion利用蒸氣與壓縮的技術，將不可被回收的塑膠製成名為「ByBlocks」的大型磚塊，能做成圍欄、擋土牆甚至公車站這類建物。

外媒報導，ByFusion的秘密武器是用來製造磚塊的專利機器Blockers， Blockers能將未經分類或清潔的塑膠壓成塊狀，每年可處理40萬公斤塑膠，目前還持續生產12台Blocker，預計2030年前能處理1000億公斤塑膠。

ByFusion已經與許多城市合作，還和一所小學合作，以當地的海洋垃圾和漁網為磚塊原料，製成展示館。

ByFusion希望銷售Blocker機器到美國國內外各大個城市，以減少塑膠垃圾過剩問題，並可再利用為建築材料。

Blocker機器做成的磚塊比空心水泥磚輕了4.5公斤且更耐用，且磚塊外部可以各式材質包覆，但因陽光容易讓塑膠變質，若磚塊放置戶外須在表面塗上亮光漆或能適應天候的材質。

Blocker機器幾乎能回收任何類型的塑料，包括漁網，但不包括保麗龍。且Blocker機器不需要任何粘合劑、膠水或砂漿製作磚塊，製作過程也不會產生任何廢物。

ByFusion創辦人庫賈瓦（Heidi Kujawa）表示：「如果2025年前能在全球各地安裝9000個Blocker機器，就有望實現1000億公斤塑膠回收的終極目標。」

不過部分網友提出隱憂：「若使用塑膠建材，得好好規畫防火和建築措施，總不能讓整個城市街區像蠟燭一樣融化」、「製作磚塊過程中是否產生微塑料？」

還有網友提到「減塑」才是根本解方。另一名網友也贊同：「改用可生物分解的替代品才是好主意。像塑膠這類不能被生物分解的垃圾不應被視為一種資源，它對地球上的所有生命都是有害的。」