我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

終止塑膠「難回收」惡夢 做成磚塊可蓋圍欄、公車站

聯合新聞網 / 綜合報導
初創公司將不可回收塑膠做成磚塊。（取材自ByBlocks官網）
初創公司將不可回收塑膠做成磚塊。（取材自ByBlocks官網）

美國每年只有9%塑膠被回收，部分原因是塑膠生產速度太快，且有些塑膠根本無法回收。加州初創公司ByFusion利用蒸氣與壓縮的技術，將不可被回收的塑膠製成名為「ByBlocks」的大型磚塊，能做成圍欄、擋土牆甚至公車站這類建物。

外媒報導，ByFusion的秘密武器是用來製造磚塊的專利機器Blockers， Blockers能將未經分類或清潔的塑膠壓成塊狀，每年可處理40萬公斤塑膠，目前還持續生產12台Blocker，預計2030年前能處理1000億公斤塑膠。

ByFusion已經與許多城市合作，還和一所小學合作，以當地的海洋垃圾和漁網為磚塊原料，製成展示館。

ByFusion希望銷售Blocker機器到美國國內外各大個城市，以減少塑膠垃圾過剩問題，並可再利用為建築材料。

Blocker機器做成的磚塊比空心水泥磚輕了4.5公斤且更耐用，且磚塊外部可以各式材質包覆，但因陽光容易讓塑膠變質，若磚塊放置戶外須在表面塗上亮光漆或能適應天候的材質。

Blocker機器幾乎能回收任何類型的塑料，包括漁網，但不包括保麗龍。且Blocker機器不需要任何粘合劑、膠水或砂漿製作磚塊，製作過程也不會產生任何廢物。

ByFusion創辦人庫賈瓦（Heidi Kujawa）表示：「如果2025年前能在全球各地安裝9000個Blocker機器，就有望實現1000億公斤塑膠回收的終極目標。」

不過部分網友提出隱憂：「若使用塑膠建材，得好好規畫防火和建築措施，總不能讓整個城市街區像蠟燭一樣融化」、「製作磚塊過程中是否產生微塑料？」

還有網友提到「減塑」才是根本解方。另一名網友也贊同：「改用可生物分解的替代品才是好主意。像塑膠這類不能被生物分解的垃圾不應被視為一種資源，它對地球上的所有生命都是有害的。」

初創公司將不可回收塑膠做成磚塊。（取材自ByBlocks官網）
初創公司將不可回收塑膠做成磚塊。（取材自ByBlocks官網）

加州

上一則

集合！周末這樣玩／小而內容豐富的植物園

延伸閱讀

都創新高 法國1天50萬染疫 日本新增逾6萬例

都創新高 法國1天50萬染疫 日本新增逾6萬例

2025年起 紐約州酒店禁提供小瓶洗浴液

2025年起 紐約州酒店禁提供小瓶洗浴液
日本研究：Omicron強過其他變異株 可在塑膠上活8天

日本研究：Omicron強過其他變異株 可在塑膠上活8天
回收塑膠需求大 價格年飆升103%

回收塑膠需求大 價格年飆升103%

熱門新聞

從來沒見過這麼懶惰的貓咪，下樓梯不用走的，是用「流」的。 (取材自Youtube)

懶橘貓軟爛「流下樓梯」影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

2022-01-25 22:13
英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
年夜飯一定要和和氣氣、開開心心。（取自百度百科）

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

2022-01-29 20:48
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
一名網友PO照表示老闆年終送佛跳牆，但罐子放在櫃子裡卻怎麼看怎麼怪。 圖／取自臉書「爆廢公社」

超莊嚴…老闆年終送佛跳牆 一盅盅寫名放櫃子員工傻眼

2022-01-28 18:04
美國西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽拒絕支持拜登總統的法案，引來歌手兼演員貝蒂．米勒開地圖砲，稱西維州州民「貧窮、文盲跟嗑藥上癮」，西維州州長賈斯提斯27日親自參戰，要貝蒂．米勒「親狗的屁股」。美聯社

女星開地圖砲罵西維吉尼亞州民 州長要她去親「狗屁」

2022-01-29 05:24

超人氣

更多 >
CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
政府送N95口罩 只是傳說？

政府送N95口罩 只是傳說？
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職