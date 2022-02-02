土撥鼠預測春天腳步 賓州那隻：長冬 紐約這隻：早春

賓州龐克蘇塔尼鎮的土撥鼠菲爾2日清晨預測春天六周後才會來到，今年是長冬。(Getty Images)

2日是土撥鼠日，賓州 龐克蘇塔尼鎮(Punxsutawney)的土撥鼠菲爾(Phil)2日上午出洞時看到自己的身影，意味著今年是長冬，預示春天還要六周後才會來到；但紐約市史泰登島 的土撥鼠查克(Chuck)則與菲爾唱反調，出洞時沒有看到自己的身影，代表今年是早春。

去年受疫情影響，賓州的土撥鼠日活動限制了參觀人數，今年開放後，數萬民眾湧入賓州西部小鎮出席土撥鼠預測天候儀式。

賓州土撥鼠去年也是預測春天六周後到來，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)的資料顯示準確，去年2月美國本土的氣溫低於平均水平，到3月才回升至平均氣溫水平之上。

但菲爾的預告並非總是正確，1887年以來，菲爾共預告104次長冬，僅20次早春，正確率只有39%；菲爾過去10年的準確率為40%，2020、2016、2014和2013年的預測正確。

自2008年以來，菲爾和查克的預測一直相左，但查克只錯了兩次，查克1981年以來的準確率高達80%。

在史泰登島土撥鼠查克的預告儀式上，新任市長亞當斯參加遇害警員的葬禮，沒有親自出席，但發表了錄影講話，他對查克說：「我以紐約市民的名義通知你，出籠時請不要看到自己的身影，而是要給我們帶來豔陽天，現在是考驗你的時候了。」

在史泰登島地區檢察官介紹後，查克從木籠走出，卻沒見到自己的身影，預示今年為早春，與賓州土撥鼠菲爾的預測相反。

史泰登島動物園表示，查克一直以來的預測準確率為85%，遠高於賓州菲爾，菲爾的準確率為35%到41%。查克去年2月也是預測早春，被證實準確。

土撥鼠日的傳統是德國移民帶到賓州，龐克蘇塔尼鎮的報紙編輯與獵戶1886年攜手推出土撥鼠預測春天的活動。