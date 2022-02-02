國家肖像館向7人致敬 佛奇、大小威廉絲、米其林名廚入列

兒童平權運動者艾德曼。（取自維基百科）

美國國家肖像美術館(National Portrait Gallery)近日宣布2022年國家肖像獲獎名單，包括白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)在內共七人，領域覆蓋公共衛生、體育、音樂影視、飲食、公民權利等，美術館表示，他們對美國近期歷史與文化發展具有變革性影響。

國家肖像美術館今年致敬的七人為，白宮首席防疫顧問佛奇、「世界中央廚房」(World Central Kitchen)創辦人安德烈斯(Jose Andres)、資深音樂製作人克萊夫·戴維斯(Clive Davis)、非裔美籍導演艾娃杜威內(Ava DuVernay)、網壇姊妹花大威廉 絲(Venus Williams)和小威廉絲(Serena Williams)，以及兒童平權運動者艾德曼(Marian Wright Edelman)。

1.佛奇

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長，在對愛滋病、H1N1甲型流感以及新冠病毒等傳染病的研究中皆有重大貢獻，也是被世界公認的傳染病專家。佛奇以不同身分在美國公衛領域服務逾50年，是自前總統雷根(Ronald Reagan)以後每位美國總統的顧問，他也在2008年獲得前總統小布希(George W. Bush)授予的總統自由勳章，這是美國最高的平民獎。

白宮首席防疫顧問佛奇。（取自NIAID官網）

2.安德烈斯

生於西班牙的安德烈斯為米其林名廚，常住華府，在2020年疫情 爆發初期，他所創辦的非營利組織「世界中央廚房」給美國100個地區免費提供超過200萬份食物，也曾給因疫情困在郵輪上的民眾提供飲食。他經營的飯店在疫情期間有一半以上處於休業狀態，但他仍確保醫護人員等必要行業工作者有足夠食物，甚至關照到需要救濟的老人和遊民，他也因這些事跡獲得「新冠疫情英雄」的美稱。

「世界中央廚房」創辦人安德烈斯。（取自安德烈斯官網）

3.克萊夫·戴維斯

1932年生於美國紐約，既是一名唱片製作人、音樂執行總監，也是一名律師。父母在戴維斯青少年時期去世，他畢業於紐約大學文理學院，後來以全額獎學金的榮譽進入哈佛大學法學院。戴維斯曾五次獲得葛萊美獎，也曾以非表演者的身分入選搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)。

資深音樂製作人克萊夫·戴維斯。（取自戴維斯官網）

4.艾娃杜威內

艾娃杜威內生於美國加州，1995年畢業於UCLA英語與非裔美國研究專業，2015年以電影「逐夢大道」(Selma)獲金球獎最佳導演提名和奧斯卡最佳影片，她也在2012年以長片「無人知曉」(Middle of Nowhere)贏得聖丹斯影展最佳導演獎，成為獲得該榮譽的首位非裔女性。

非裔美籍導演艾娃杜威內。（取自維基百科）

5與6.網壇姊妹花大、小威廉絲

大、小威廉絲都是美國職業網球運動員，大威廉絲曾奪得女子單打世界第一，五次進軍奧運，拿下23個大滿貫冠軍，在2021年達成第90次大滿貫參賽，是公開賽時代參加最多次大滿貫比賽的選手。比姊姊小一歲的小威廉絲是全世界第一位網球大滿貫非裔女子單打冠軍，也在姊姊之後奪過世界第一，她也在2017年澳網擊敗姊姊，奪下第23座大滿貫女單冠軍。

網壇姐妹花大威廉絲(右)和小威廉絲(左)。（取自奧運官網）

6.艾德曼

艾德曼1939年生於加州，畢生為弱勢群體發聲，也是兒童保護基金會(Children's Defense Fund)的創始人，致力終結兒童貧困問題。她的理念也深深影響馬丁路德金、前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hilary Clinton)等人。

國家肖像美術館表示，這七人在不同領域做出重大貢獻，忠誠兌現承諾，表現出創造力、個性、洞察力和值得敬重的價值觀；他們將於11月12日的盛典正式獲得這份殊榮，盛典也向公眾開放，門票2500元。