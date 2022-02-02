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科學家：暖化就算控制在攝氏1.5度 珊瑚也會滅絕

中央社巴黎1日綜合外電報導
研究人員今天表示，即使全球暖化被控制在巴黎氣候協定的目標範圍內，1/4海洋生物賴以為生與支撐超過5億人生計的珊瑚礁也可能消失。圖：pixabay
研究人員今天表示，即使全球暖化被控制在巴黎氣候協定的目標範圍內，1/4海洋生物賴以為生與支撐超過5億人生計的珊瑚礁也可能消失。圖：pixabay

研究人員今天表示，即使全球暖化被控制在巴黎氣候協定的目標範圍內，1/4海洋生物賴以為生與支撐超過5億人生計的珊瑚礁也可能消失。

法新社報導，這篇發表在「公共科學圖書館氣侯期刊」（PLOS Climate）的研究指出，全球升溫較工業化前高攝氏1.5度的水平，世界上99%以上的珊瑚礁將無法從更頻繁的海洋熱浪中復原過來。

根據這項研究，在升溫攝氏2度時，珊瑚死亡率將達到100%。這項研究使用新一代氣候模型，解析度達到空前的一平方公里。

英國里茲大學（University of Leeds）生物學院研究員狄克森（Adele Dixon）告訴法新社：「嚴峻現實是，對珊瑚礁而言，只要是升溫，任何幅度都不安全。」

她說：「對於在氣候變遷首當其衝的生態系統來說，攝氏1.5度仍過多了。」

2015年，近200個「巴黎協定」（Paris Agreement）締約國協議將致力於把地球氣溫上升幅度，控制在較工業化前遠低於攝氏2度以內。

但在迄今僅升溫攝氏1.1度，就導致更多致命風暴、洪水、熱浪和乾旱，各國已決定追求前述升溫幅度減至攝氏1.5度以內的更艱難目標。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）去年8月一份具里程碑意義的報告警告說，全球氣溫最快可能在2030年達到升溫攝氏1.5度門檻。

2018年，IPCC預測一旦達到升溫1.5度門檻，70%到90%珊瑚將消失，若溫度再往上升攝氏0.5度，99%珊瑚將消失。

然而這項新研究顯示，那些聽起來已相當駭人的預測，實際上卻過分樂觀。

狄克森說：「我們的研究顯示，世界各地的珊瑚將比我們所想像的更容易受到氣候變遷威脅。」

問題在於海洋熱浪以及活珊瑚從中復原所需的時間，也就是被稱為「熱避難所」的修復時期。

同是里茲大學學者的研究共同作者柏格（Maria Berger）說，珊瑚群落通常需要至少10年才能恢復，且這是假設「所有其他因素」都是最理想情況下，例如沒有汙染或爆破捕魚等。

但是升溫增加，正減少熱避難所的長度至珊瑚難以適應程度。

柏格告訴法新社：「我們預測，超過99%珊瑚礁無法承受升溫攝氏1.5度的熱壓力，100%的珊瑚礁無法承受升溫攝氏2度的熱壓力。」

珊瑚礁只占海床的一小部分（僅0.2%），但卻是至少1/4海洋動植物的家園。除了支持海洋生態系統外，珊瑚礁還為全世界數億人提供蛋白質、就業機會和保護，使其免受風暴和海岸線侵蝕危害。

報告稱，來自珊瑚礁的商品和服務價值約每年2.7兆美元，其中包括旅遊業360億美元。

最近研究顯示，2009年至2018年，全球暖化加上海洋汙染，摧毀了全球14%珊瑚礁，讓一度生機勃勃的生態系統成為白化珊瑚的骨骼墓地，珊瑚的損失因地區而異，從東亞的5%到熱帶太平洋東部的95%不等。

氣候變遷 熱浪 風暴

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