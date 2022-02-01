「文化博主」郭杰瑞 入鄉隨俗過原汁原味的「中國年」

郭杰瑞因擅長拍攝介紹中美之間差異的視頻而走紅網路。翻攝自Youtube

美國猶太人、知名視頻博主郭杰瑞發表的最新一期內容停留在「用京杭大運河淤泥做墨西哥麵包窑」的討論上。在中國，郭杰瑞因擅長拍攝介紹中美之間差異的視頻而走紅網路，眼下，正值中國傳統新春佳節，他也選擇入鄉隨俗過一個原汁原味的「中國年」。

「我是知道中國春節的，在美國，每年春節都會有慶祝活動，特別是在唐人街，會上演燈車遊行、舞龍舞獅、放紙炮等具有中國文化色彩的活動和表演。」近日，郭杰瑞在接受中新社記者專訪時說，春節期間，不祗是生活在美國的華人，其他族裔的人群都會聚集到唐人街去慶祝，很多美國商場也會貼上「新春快樂」的標語，四處張燈結綵。

中外年俗差在放假天數

同樣是過年，不管是國外的聖誕節 還是中國的春節都是闔家團圓的日子，因此會有很多相似的小年俗，「比如說大家都會歡聚在家中用餐，而不會選擇外面的餐廳，美國聖誕節會給孩子準備聖誕小禮物，中國的長輩們同樣也會給孩子們『壓歲錢』」，在郭杰瑞看來，最大的不同恐怕就是放假的天數，「中國的春節有7天假期，聖誕節卻祗有1天，開心太短暫了」。

你一定沒想到，美國的孩子特別愛過中國的春節，「因為聖誕節的時候，街上可沒有那麼熱鬧，但是春節卻很熱鬧。在紐約，春節可是法定假日，學校是會放假的，很多美國孩子會去唐人街看舞龍舞獅，還可以放鞭炮，當然是紙鞭炮，沒有火星的那種」，郭杰瑞說如果讓他來做中國的春節推廣大使，那他一定會從孩子的角度入手，向他們介紹春節期間好玩的活動，比如剪紙、學書法、貼春聯，把家裡裝飾得紅紅火火。另外，他還會再介紹一些中國傳統美食 的簡單做法，這樣方便父母和孩子一同參與。

大學時，郭杰瑞以交換生的身分來到中國台灣學習了幾個月，從此以後，他喜歡上了中國文化以及中國美食，他自稱比四川人還能吃辣，在視頻中點評美食時也常常以「辣不辣」為標準。

拍攝視頻旨在認識美國

回憶最初是如何走上視頻博主之路，郭杰瑞說，大概5年前，他發現中國網路上有很多對於美國的介紹都不太準確，「比如很多人覺得美國人讀書免費、就醫免費，其實事實並不是這樣。讀書免費是因為民眾支付了高昂的稅收，看病免費是因為購買了昂貴的醫保」，郭杰瑞說自己拍攝視頻的初衷就是為了讓更多中國人看到一個真實的美國，用鏡頭向公眾展示事實。

漸漸地，從介紹美國，郭杰瑞開始關注中美之間的差異，不論是文化上的，還是經濟生活中的，「我的選題一般都來自於觀眾和粉絲的提問，大家好奇什麼，我們就去調查什麼，就去拍什麼，一切都以觀眾為中心」。

2020年新冠疫情 暴發期間，郭杰瑞以短視頻的形式記錄製作《海外抗疫日記》，不僅在美國街頭實地採訪，探訪美國醫院，還探討美國疫情暴發的原因，每一條都有數百萬的點擊量。他以硬核解說疫情下的美國現狀而聲名大噪，但是背後「我的壓力很大，也很困惑」，「疫情、抗疫、疫苗、口罩這些本來是一個個科學問題，但是不知道怎麼在美國就演變成了政治問題。關於抗疫的報導，明明是說科學，但是別人看來卻變成了價值觀立場問題」，那段時間，郭杰瑞排解壓力的唯一辦法就是堅持祗說事實，「因為只有事實才能經得起考驗」。

自己定位「文化博主」

網路上很多人習慣叫他「寶藏男孩」，也有人管他叫「美食博主」，更多人愛稱呼他為「洋網紅」，但郭杰瑞對自己的定位一直是「文化博主」，「因為這個（文化博主的身分）能讓大家看到世界的多姿多彩，人類歷史發展了幾萬年，每個國家的人有很多不同，我們不祗是國籍不同、外表不同、語言不同，最重要的是我們的思維方式、價值觀也都不一樣。我們不要把自己的文化和價值觀強加於他人，也不要用自己的思維方式去揣測別人的想法，祗有瞭解和尊重別人的文化，人和人之間才能更好地溝通，更好地和平共處。」

如果說還有什麼是他對中國感到好奇的，過去是美食和風景，現在則是中國的經濟社會運作方式，以及人和人之間的相處之道。「在中國，大家特別在乎基本生活的保障，吃好、住好、身體好是每個人理所當然的基本需求，但是美國很多人並不這麼想，美國很多人的價值觀認為『不戴口罩的權利』比『自己生病』更重要，這是一個很有意思的事情，我需要更多時間去體驗和瞭解這個價值觀的差異。」