我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

男子戴印反拜登標語口罩 空姐指「冒犯他人」要他換掉

聯合新聞網 / 綜合報導
男子因口罩被空服員盯上。取材自Tiktok
男子因口罩被空服員盯上。取材自Tiktok

每個人的政治立場不盡相同，民主國家多會保障個人言論自由，然而近日美國一名民眾戴著「反拜登標語」口罩搭乘飛機時，竟遭空服員以「冒犯他人」為由，要求他摘掉口罩並更換，令他不滿且揚言提告。

根據紐約郵報報導指出，美國男子拉多尼亞（Adam Radogna）在28日搭乘精神航空（Spirit Airlines），從俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）飛至佛州坦帕市（Tampa），想不到卻因他戴著寫有「加油，布蘭登」電子看板的口罩，而遭機組員攔下。

機組員聲稱，他所戴的口罩「冒犯他人」，要求他關閉電子標語，並拿出藍色口罩，要求他更換口罩，他不滿表示，他的帽T也印有相同標語，機組員卻只要求他更換口罩，並不合理。

拉多尼亞表示，戴印有標語的口罩是他的個人自由，他抵達佛州坦帕市後，便在航廈錄影，他說，「我們住在美國，這裡是佛羅里達的自由洲」，他也向該航空主管表示，「加油布蘭登不是政治性的，你把它政治化了」，並揚言他將提告。目前該航空公司尚未回應。

事實上「加油，布蘭登」（Let’s Go Brandon）是一句反美國總統拜登的標語，過去曾有記者在訪問賽車手布蘭登．布朗（Brandon L．Brown）時，不小心將觀眾席民眾嗆聲「X的，喬．拜登」（Fxxk Joe Biden）聽成「加油，布蘭登」，因此流傳成為反拜登標語。

口罩 拜登 佛州

上一則

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

延伸閱讀

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
安理會開議商討烏克蘭危機 美俄劍拔弩張

安理會開議商討烏克蘭危機 美俄劍拔弩張
沒坐鎮華府？拜登上任首年140天不在 比川普124天還多

沒坐鎮華府？拜登上任首年140天不在 比川普124天還多

自認助拜登上位有功 克萊本力推非裔女性大法官 大選就埋下伏筆

自認助拜登上位有功 克萊本力推非裔女性大法官 大選就埋下伏筆

熱門新聞

從來沒見過這麼懶惰的貓咪，下樓梯不用走的，是用「流」的。 (取材自Youtube)

懶橘貓軟爛「流下樓梯」影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

2022-01-25 22:13
國際生活雜誌將巴拿馬評為「2022年世界最佳退休地點」第一名，圖為巴拿馬首都巴拿馬市。（歐新社）

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022-01-25 09:52
年夜飯一定要和和氣氣、開開心心。（取自百度百科）

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

2022-01-29 20:48
黛安娜（中）對於兩個兒子威廉（左）、哈利誰當國王，自有心中的一套想法。（路透資料照片）

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

2022-01-25 11:34
一名網友PO照表示老闆年終送佛跳牆，但罐子放在櫃子裡卻怎麼看怎麼怪。 圖／取自臉書「爆廢公社」

超莊嚴…老闆年終送佛跳牆 一盅盅寫名放櫃子員工傻眼

2022-01-28 18:04
新澤西州兩歲男童阿亞安什把玩媽媽手機，一口氣買下媽媽放在沃爾瑪網站購物車裡的所有商品。(NBC電視台截圖)

2歲兒玩媽咪手機 「清空購物車」 2000元家具送到家

2022-01-26 19:02

超人氣

更多 >
76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭
華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強