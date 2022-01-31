營養師支招春節飲食 把握進食五原則

營養師建議，只要把握進食五大原則、注重六大類食物的均衡攝取，就能夠健康過年。(記者顏嘉瑩/攝影)

農曆新年來到，人們在過年期間要如何享受美食又能吃得健康，營養師游雅淇表示，只要把握進食五大原則、注重六大類食物的均衡攝取，就能夠健康過年，不必擔心假期結束，人卻胖了一圈。

游雅淇說，在疫情 期間民眾心情緊張，農曆年與親友相聚，難免會放鬆警惕不忌口，更容易攝取過多或油膩食物，導致腸胃不適；她建議民眾可以把握五大原則：六大類食物攝取均衡、減淡調味的烹飪方式、酌量食用甜食年貨、多喝茶水限量飲酒，消耗多餘熱量等，才能吃得健康。

游雅淇解釋，均衡攝取包括每餐澱粉、蔬菜一拳頭量、一掌心肉及一拳頭水果，如果某餐過量也不需恐慌，只要在下一餐減量進食即可。

烹調方式則可以蒸、煮、烤、滷、燙、燉、涼拌為主，避免使用糖醋、蜜汁、勾芡等需含大量加入精製糖的菜餚；游雅淇舉例，像是年菜常見的「糖醋松鼠魚」、「橙汁排骨」、「海鮮魚翅羹」都是地雷，由於烹飪過程使用油炸、勾芡等方式，會導致油脂、精製糖和澱粉量攝取過多，造成健康隱憂。

年菜中常見的臘肉、香腸拼盤則有較高飽和脂肪與鹽，製作工程中還添加硝酸鹽、亞硝酸鹽等防腐劑，加熱時恐生成致癌 物，增加患大腸癌風險。

另外佛跳牆、紅燒獅子頭等，因其烹飪方式均先經油炸處理，熱量較高，游雅淇建議，可多吃白菜、香菇、筍片等， 品嘗佳餚美味同時還能補充膳食纖維。

對於年菜的健康選擇，游雅淇則推薦，民眾可以選擇陳年紹興醉蝦、蠔油鮮鮑魚、清蒸石斑魚、櫻桃烤鴨、白斬雞、醉雞、油雞、紅燒滷牛腱、養生燉雞湯、長年菜、元寶水餃等少油、簡單烹飪等菜餚。

另外像是糖尿病 患者、消化能力不佳者，則需謹慎食用糯米製年菜；調味上可多以番茄、洋蔥、蔥薑蒜等新鮮材料或辛香料取代，減少食鹽等含鈉調味品、醃製食物使用 。

年節期間常吃的零食、堅果類，游雅淇建議，可以將一天零食、餅乾攝取熱量控制在200大卡內，避免一人一次食用過多；花生、開心果等堅果則屬於油脂類，以一天一湯匙為準。

還有部分民眾過年聚餐喝酒，游雅淇說每克酒精有七大卡熱量，以茶代酒或適量飲酒，能更好地保護肝臟；她以酒精濃度為10%的紅酒為例，女性一天不可超過150毫升，男性不可超過300毫升，「若酒精濃度更高者，還需再減少攝取量。」