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吃葡萄、買樂透 國外過年習俗大不同

中央社台北31日電

西班牙人過年吃12顆葡萄討吉利、土耳其人跨年瘋買樂透，全球不同國家在迎接新年時，有著各種讓台灣人覺得新奇的特殊習俗，祈求新年初始，平安吉利。

農曆春節到，台灣常見過年習俗有除夕圍爐、放鞭炮、領壓歲錢、走春拜拜等，雄獅國際專業導遊曹鈞森以多年帶團經驗，分享世界上不同國家在迎接新年時的獨特習俗。

曹鈞森說，西班牙有個跨年習俗是在午夜12時鐘響時「吃葡萄」，且要一人連吃12顆，據說能為新的一年帶來好運。此習俗據說在100多年前流傳下來，當時葡萄大豐收，果農不曉得該如何處理過剩葡萄，就想出這個促銷點子，爾後演變為一項傳統。

但也有一說是「吞葡萄」，曹鈞森解釋，西班牙文的Tomar其實就是吃的意思，所謂的「吞」、或許不是真的吞，就是鐘響一下、吃一顆的意思。

另外，澳洲雪梨的跨年煙火秀每年都吸引全球目光。曹鈞森10幾年來的跨年夜都在雪梨帶團，他覺得南半球「氣溫高達38度的聖誕節與新年」，也有很多有趣景象。

他回憶說，像是隨處可見穿著短褲、背心的聖誕老公公，或穿著融合聖誕元素改良式比基尼的聖誕女郎，跟北半球過年穿著大衣、圍巾及手套，景象大不相同。

由於南半球跨年時溫度高，澳洲人過年當然不會圍爐吃火鍋，通常在戶外吃烤肉；有些賭場為迎接中國賭客，在農曆年時，會在門口掛上巨型春聯迎客。

越南的新年則會包粽子，和台灣人端午節吃粽子不一樣。曹鈞森分享，傳統越南粽叫做Banh Chung，外觀呈方形、個頭至少是台灣粽的5倍大，主要包糯米、綠豆、豬肉3種餡料；由於需要長時間水煮，綁粽子時要紮得非常緊，相當考驗功夫。

年糕這項食品對亞洲人的新年來說，就很有寓意。中國、日本、韓國都有過年吃年糕習俗，曹鈞森說，中國人初一早上會吃炸年糕，有「節節高」的吉利意味；日本和韓國則是除夕晚上喝年糕湯，祈求新年初始，財源廣進。

土耳其人在跨年前則會瘋買樂透，曹鈞森表示，即使平常不習慣賭博的土耳其人，都會在跨年夜小試身手；土耳其的樂透（Milli Piyango）會在跨年夜的午夜前開獎，2021年至2022的跨年總獎金高達6.7億里拉（約5億美元），幾乎成為全民運動。

越南 澳洲 日本

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