我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅:終於盼來小天使

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

「蜘蛛人」勇猛 上映7周 6周拿下北美票房冠軍

編譯徐薏茹／綜合30日電
索尼漫威超級英雄電影「蜘蛛人：無家日」上映第七周再度拿下北美票房冠軍。(美聯社)
索尼漫威超級英雄電影「蜘蛛人：無家日」上映第七周再度拿下北美票房冠軍。(美聯社)

索尼漫威超級英雄電影「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)上映第七周再度拿下北美票房冠軍，目前國內票房累計7億3590萬元，本月電影票房幾乎由「蜘蛛人」貢獻。「蜘蛛人」上映七周中六度登上當周票房冠軍，表現相當穩定，上周末票房僅比前一周下降20%，票房記錄正往北美影史票房第三高電影「阿凡達」(Avatar)逼近。

一月通常為電影院淡季，今年尤其冷清，受到omicron變種病毒疫情影響，部分電影延遲上映，院線目前缺乏強檔大片。

派拉蒙影業經典驚悚電影「驚聲尖叫」(Scream)保持票房第二名成績，上映第三周票房再增740萬元。上周唯一在全國上映的新電影為「日月人魚：國王的女兒」(The King’s Daughter)，該電影早已於2014年殺青，延遲至今才終於上映。

疫情起起伏伏，電影產業復甦道路充滿波折，全美戲院公會(National Association of Theater Owners)發言人科科倫(Patrick Corcoran)表示：「缺乏電影是電影院的關鍵議題，與某些產業的思維相反，我們不能只靠熱門強片生存，必須有源源不絕的獨家電影在電影院上映才能夠服務各族群的觀眾。」科科倫補充說到：「如果片商無法給我們正常的電影數量，我們便無法回歸正常，無法向觀眾展示電影院是安全的。」

此外，串流媒體平台崛起也是電影院業者關注的焦點，Netflix、Apple TV+ 等平台推出大量原創電影，與院線強片競爭激烈，疫情期間更有多部電影選擇在影院及串流平台同步上映的發行策略。除了串流平台的競爭，未來是否能有足夠穩定的強檔電影片源輸出將牽動未來電影院的發展。

電影院 疫情 蜘蛛人

上一則

習俗篇／東北破五餃 吃出好運道

延伸閱讀

超級英雄當道 疫情下電影票房M型化加劇

超級英雄當道 疫情下電影票房M型化加劇
G風暴加持 古天樂成陸首位百億票房港星

G風暴加持 古天樂成陸首位百億票房港星
蜘蛛人逛街曬恩愛 帶女友見爸媽 想婚了？

蜘蛛人逛街曬恩愛 帶女友見爸媽 想婚了？
「蜘蛛人」帶女友見家長 辛蒂亞霸氣摟湯姆霍蘭德腰

「蜘蛛人」帶女友見家長 辛蒂亞霸氣摟湯姆霍蘭德腰

熱門新聞

從來沒見過這麼懶惰的貓咪，下樓梯不用走的，是用「流」的。 (取材自Youtube)

懶橘貓軟爛「流下樓梯」影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

2022-01-25 22:13
國際生活雜誌將巴拿馬評為「2022年世界最佳退休地點」第一名，圖為巴拿馬首都巴拿馬市。（歐新社）

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022-01-25 09:52
英女一年才洗一次內衣嚇翻朋友 專業人士：最佳換洗頻率是這樣(取材自ingimage)

1年洗1次胸罩錯了嗎？她急問網友 專家答最佳換洗頻率

2022-01-23 23:28
年夜飯一定要和和氣氣、開開心心。（取自百度百科）

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

2022-01-29 20:48
9歲男孩大嘆剷雪「累壞了」受訪影片意外爆紅。(取材自ctvnews)

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

2022-01-24 04:13
黛安娜（中）對於兩個兒子威廉（左）、哈利誰當國王，自有心中的一套想法。（路透資料照片）

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

2022-01-25 11:34

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年
紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄