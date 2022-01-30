虎年想開運不能偷懶 命理師：從大掃除開始就是關鍵

徐震諒鼓勵民眾斷捨離。圖／千巡影世提供

農曆年即將來到，家家戶戶忙著大掃除。其實大掃除不只是除舊佈新，對明年流年運勢還有巨大影響，千萬不能偷懶。「人生後運規劃師」徐震諒指出，大掃除有秘訣，家中有些地方必須清理，以免來年招小人和帶來壞運；想升官發財的，家裡這處非整理不可。

徐震諒表示，風水本身就是從己身心靈與外在環境開始做起，以改變磁場。因此每年的臘月必須掃除一番，內外乾淨，凡事順則利，好運自然來。從外來說，建議為大掃除買上一新掃把，於把柄上繫上三圈紅線，以掃除髒舊亂，化災解煞。以新帚把家中灰塵清掃後丟棄，趕走霉運。整理鞋櫃為另一重點，因初一迎財神，保佑升官發財，但如果置放於玄關的鞋櫃沒收拾妥當，臭氣沖天，財神恐怕過門不入。

再來，用來通風的門窗、紗窗，務必除去累積多時的灰塵，較不易犯小人惹官司。冰箱切記要整理乾淨，那些冰了一整年的「化石」食物務必丟棄，以免吃了病痛上身。另外，在室內可布置幾株綠色盆栽，對風水也會有感應。書桌、化妝台勿背對門，否則有小人干擾，影響情緒，可趁大掃除時調整位置，舒服感知也是一種風水。各種物品各歸其位，整齊有序，居家環境好，心理舒適，凡事就順了。

從內來說，心靈是風水的最基礎，大掃除是心靈大清洗，反躬自省更是內在大掃除重要的一環，回想一整年犯下的過錯，希望來年不再重蹈覆轍，重新開始新的一年。

徐震諒點出，人的內在與外在互相牽制，如果坐在客廳，感到哪裡不舒適，可以改牆上漆色，儘量以亮色為主。粉紅色系的女生房間，其實對腦神經不好，可改以蛋奶色系。經濟能力好的，甚至把房子來個小裝修，一切從心，亦無不可。斷捨離是一種胸懷，把家中堆積太多用不上的衣物書籍物件，整理出來送給需要的社福團體，也是為自己造福。

如果時間許可，老闆應自己動手整理辦公桌。公司內用不上的物件可轉送社福團體，等於幫未來一年的財富空出位置納財。但要注意，切勿在辦公室、店面放置塑膠花草，一定要放置綠色植栽，「真心換真心」，合作對象不易出現虛情假意的情況。如果無暇整理花草，可以乾燥花代替。虎年犯太歲的龍、猴、虎務必要安太歲之外，徐震諒認為，除了清理家中灰塵雜物之外，其他家具不建議更換位置，以靜制動，安心過完虎年再說。