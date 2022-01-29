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已故大法官金斯柏藏書拍出240萬 競標熱度「超乎想像」

記者胡玉立／綜合報導
2020年以87歲過世的最高法院大法官金斯柏的個人圖書收藏，上周以235萬元拍出。圖為她2019年檔案照。(Getty Images)
2020年以87歲過世的最高法院大法官金斯柏的個人圖書收藏，上周以235萬元拍出。圖為她2019年檔案照。(Getty Images)

已故最高法院大法官露絲·貝德·金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的個人圖書收藏線上拍賣會，27日總計拍出235萬元的驚人高價，其中有一本書的賣價超過10萬元。

出售金斯柏1000多本書籍及紀念品的邦瀚斯拍賣公司(Bonhams)精品書和手稿專家威廉姆森(Catherine Williamson)表示，競標熱度「遠超乎想像」；她本來以為拍賣總價在30萬到50萬元，但最終拍賣總額為235萬4510元。

這場線上拍賣會始於上周，27日下午結束；同一天，自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)正式宣布退休。

由於金斯柏的物品過去很少見到拍賣，這次幾乎所有拍品競標都大幅超出起標價。威廉姆森說，這位已故大法官晚年大為出名，引起潛在買家大量關注並加入競標；買家比邦瀚斯通常吸引到的藏書者還要年輕得多。

其中拍出最高價的書是金斯柏1957-58年哈佛法律評論，售價高達10萬312.50元。這本金斯柏的哈佛時期法律著作頁邊空白處，有她潦草的手寫註釋，書背還有“Ruth B. Ginsburg”鍍金字樣。

其他高價拍品包括金斯柏自己收集的個人著作和演講集，由西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)出版社專門為她裝訂，拍出價格逾8萬1000元。

著名女權主義者斯泰納姆(Gloria Steinem)回憶錄「我的人生之路」(My Life on the Road)，以近5萬3000元價格售出；書上有作者親筆簽名向金斯柏致意，斯泰納姆在頁內寫道：「致最親愛的露絲——妳為我們所有人鋪平了道路——終生感激——格洛麗亞」。

金斯柏在2020年底過世，享年87歲。她生前扮演的女性開拓者和自由派堅定支持者角色，為她贏得無數追隨者，成為流行文化偶像，影響層面遠超越司法領域。

她的圖書收藏也反映出這些特質。除了大量的法律教科書、文學經典和由她的法官同事熱情題寫的回憶錄之外，還包括金斯柏2018年紀錄片主題曲「我要戰鬥」(I'll Fight)樂譜，售價超過3萬5000元；這首歌和電影都獲得2019年奧斯卡金像獎提名。

金斯柏 拍賣 大法官

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