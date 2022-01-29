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廣西邊境防疫得靠一批「鵝」 警覺性比狗還強

記者林則宏／即時報導
廣西崇左市龍州縣洞桂村那貫防疫卡點的鵝，也參與當地疫情防控任務。（取材自中新網）
廣西崇左市龍州縣洞桂村那貫防疫卡點的鵝，也參與當地疫情防控任務。（取材自中新網）

邊境城市一直是中國防範新冠肺炎從境外移入的最大挑戰，與越南接壤的廣西崇左，靠著一批「鵝」，有效攔截不少人員非法入境。

中新網指出，兩隻鵝、一隻狗、兩位當地邊民，這是崇左市龍州縣洞桂村那貫防疫卡點的「標配」。防疫卡點裡的鵝都肩負著防疫重任，因此被當地民眾戲稱是「有編制的鵝」。

駐守那貫防疫卡點的當地邊民黎飛表示，鵝對聲音非常敏感，稍有風吹草動，就會大叫，遇到陌生人叫得更大聲。上個月2日凌晨，他和隊友就在鵝的提醒下，逮到兩名非法入境人員。

報導稱，龍州縣與越南接壤，地處廣西疫情防控「外防輸入」的最前線。去年6月，該縣率先在部分邊境疫情防控卡點試驗「鵝防」，發現鵝對陌生人和聲音的警覺性甚至比狗還要高。同年9月，「鵝防」在龍州邊境防疫一線全面推廣，該縣條件允許的卡點都已配備「鵝軍」。

中新網表示，龍州縣多處村鎮周邊山高林密、小路多，常有「三非」（非法入境、非法居留、非法就業）人員試圖由此偷渡，也常有野豬、毒蛇、蜈蚣等出沒侵擾，狗和鵝的示警不僅嚇跑「三非」人員，也保護值守人員的安全。

龍州縣新冠肺炎疫情防控指揮部常務副指揮長李國滔表示，龍州縣邊境線長184公里，界河長22公里，邊境便道、小路眾多，「三非」人員管控難度大，當地「外防輸入」工作面臨巨大挑戰。為更有效防止疫情從境外輸入，龍州縣採取人、物、技、犬、鵝「五防」舉措，構築起邊境疫情防控的銅牆鐵壁。

李國滔說，「邊境卡點夜間查獲的偷渡案件中，防疫卡點配備的狗、鵝均發揮了很好的預警作用。」

由於效果明顯，「鵝防」在崇左市其他縣區也得到推廣。報導指出，在崇左市長達533公里的邊境線上，目前約有400隻狗、500隻鵝分布在300多個邊境疫情防控卡點，助陣防範「三非」人員。

崇左市衛生健康委員會主任黃苓表示，崇左市自去年4月29日出現首例輸入病例以來，輸入性病例就不斷增加。但在多重疫情防控措施下，今年初，當地新增輸入病例已有所回落。

兩隻鵝、一隻狗、兩位當地邊民，是廣西崇左邊境防疫的標準組合。（取取材自中新網）
兩隻鵝、一隻狗、兩位當地邊民，是廣西崇左邊境防疫的標準組合。（取取材自中新網）

邊境 疫情 防疫

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