戲稱「神」替她量胸圍 印度女星恐面臨牢獄之災

印度知名女藝人狄瓦里。（取材自Instagram）

印度 知名女藝人狄瓦里（Shweta Tiwari）因戲稱「神」替她量胸罩尺吋而陷入爭議，甚至有可能因傷害宗教情感罪而面臨牢獄之災。

事件源自1月26日，身穿低胸V領白色套裝的狄瓦里，在馬德雅省（Madhya Pradesh）首府博帕爾（Bhopal）出席新劇造勢記者會時說：「神替我量了胸罩尺吋」，沒想到一句玩笑話在事後掀起爭議。

馬德雅省內政廳長米西拉（Narottam Mishra）昨天在記者會上譴責狄瓦里的輕浮言論，並指示當地警方介入調查，等結果出爐後採取相應法律行動。

警方已依印度刑法第295A條登記此案。法規明定，任何褻瀆宗教信仰的蓄意及惡意行為，包括言語、文字及標語，都可被處最高三年的有期徒刑或罰金或併科。

狄瓦里暫未出面說明爭議，但在推特 轉推了一名在場記者的推文及記者會影片。這名記者解釋說，狄瓦里口中的「神」是指男藝人詹恩（Sourabh Raaj Jain）。

因為詹恩在新劇裡飾演胸圍測量員，而他也曾在2013年電視劇「摩訶婆羅多」（Mahabharata）中飾演天神「黑天」（Krishna）。

狄瓦里現年41歲，在印度娛樂網站的最美女藝人排行中，經常榜上有名。