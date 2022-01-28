我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

澳網／納達爾生涯第6度挺進決賽 距改寫紀錄差1勝

戲稱「神」替她量胸圍 印度女星恐面臨牢獄之災

中央社／新德里28日電
印度知名女藝人狄瓦里。（取材自Instagram）
印度知名女藝人狄瓦里。（取材自Instagram）

印度知名女藝人狄瓦里（Shweta Tiwari）因戲稱「神」替她量胸罩尺吋而陷入爭議，甚至有可能因傷害宗教情感罪而面臨牢獄之災。

事件源自1月26日，身穿低胸V領白色套裝的狄瓦里，在馬德雅省（Madhya Pradesh）首府博帕爾（Bhopal）出席新劇造勢記者會時說：「神替我量了胸罩尺吋」，沒想到一句玩笑話在事後掀起爭議。

馬德雅省內政廳長米西拉（Narottam Mishra）昨天在記者會上譴責狄瓦里的輕浮言論，並指示當地警方介入調查，等結果出爐後採取相應法律行動。

警方已依印度刑法第295A條登記此案。法規明定，任何褻瀆宗教信仰的蓄意及惡意行為，包括言語、文字及標語，都可被處最高三年的有期徒刑或罰金或併科。

狄瓦里暫未出面說明爭議，但在推特轉推了一名在場記者的推文及記者會影片。這名記者解釋說，狄瓦里口中的「神」是指男藝人詹恩（Sourabh Raaj Jain）。

因為詹恩在新劇裡飾演胸圍測量員，而他也曾在2013年電視劇「摩訶婆羅多」（Mahabharata）中飾演天神「黑天」（Krishna）。

狄瓦里現年41歲，在印度娛樂網站的最美女藝人排行中，經常榜上有名。

印度 推特

上一則

口罩版Face ID來了 蘋果新版iOS限iPhone 12後續機種

延伸閱讀

法國印太論壇沒邀中國 擬聚焦抗衡北京擴張

法國印太論壇沒邀中國 擬聚焦抗衡北京擴張
印度塔塔集團 接手印度航空

印度塔塔集團 接手印度航空
Fed展現超鷹立場 多國央行將被「壓著」升息

Fed展現超鷹立場 多國央行將被「壓著」升息
持續燃燒50年 印度「烈士之火」遷址惹議

持續燃燒50年 印度「烈士之火」遷址惹議

熱門新聞

哈士奇戈漢與牠的「同伴們」。 (取材自YouTube)

哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅

2022-01-20 19:30
美國一名公司執行長在推特分享自家員工的創意之舉。取材自推特

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

2022-01-22 08:38
國際生活雜誌將巴拿馬評為「2022年世界最佳退休地點」第一名，圖為巴拿馬首都巴拿馬市。（歐新社）

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022-01-25 09:52
虎斑貓上健身房連做19下仰臥起坐，讓網友自嘆弗如。(取材自Instagram)

肥虎斑突躺下「不間斷」仰臥起坐 動作萌翻網友

2022-01-22 01:33
從來沒見過這麼懶惰的貓咪，下樓梯不用走的，是用「流」的。 (取材自Youtube)

懶橘貓軟爛「流下樓梯」影片瘋傳萬人笑翻：根本液體

2022-01-25 22:13
英女一年才洗一次內衣嚇翻朋友 專業人士：最佳換洗頻率是這樣(取材自ingimage)

1年洗1次胸罩錯了嗎？她急問網友 專家答最佳換洗頻率

2022-01-23 23:28

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些