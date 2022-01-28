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河南一村子發逾5000萬紅包給村民 網喊：還缺女婿嗎？

記者林則宏／綜合報導
河南省伊川縣南府店村25日給村民發放總額約人民幣5000萬元的「福利金」。（取材自大河報）
河南省伊川縣南府店村25日給村民發放總額約人民幣5000萬元的「福利金」。（取材自大河報）

河南日報報業集團旗下「大河報」報導，河南省伊川縣南府店村25日發給全村村民總額將近人民幣5000萬元（約786萬美元）「福利金」，擁有當地戶籍者，每人可領到人民幣4000元現金和1000元購物卡。消息傳出後，許多網友紛紛表示「實名羨慕」，還有網友開玩笑說：「村裡還要上門女婿嗎？」

報導稱，南府店村25日舉行「情暖新春」福利發放活動，大筆現金就堆放在現場。一名老太太在領到了全家人民幣4萬多元福利金後，樂得表示：「高興得沒法說」，還有人表示，錢多到過年肯定花不完。

來源：聯合影音網

南府店村社區村委委員告訴湖北「極目新聞」，「分紅從2001年開始，那時候一個人（人民幣）100元。此後福利一年一增長，2020年是4000元，2021年又增加了1000元。」

據稱，除春節「福利金」，南府店村平時還會發給村民「月餅票」、「蘋果票」、老年人慰問金等。

南府店村為什麼這麼有錢？報導指出，該村位於伊川縣城中心，主要從事商業開發，走「集體經濟」路線。

公開資料顯示，南府店村通過發展商業租賃、餐飲商貿、娛樂休閒等服務業，實施城中村改造、建設新型社區、引進大型商場、打造星級酒店等，並定下一條鐵規矩：「在集體參與的城中村改造、新型社區建設中，所有的商業門面房只租不售，公開對外招租」，以確保集體經濟收入的可持續性。

據報導， 2021年2月，南府店村人口約8000人，擁有五座大型商場23萬平方米（約7萬坪）商鋪，公共累積達人民幣50多億元，且無任何貸款

南府店村村民今年每人可領到人民幣4000元現金和1000元購物卡。（取材自大河報...
南府店村村民今年每人可領到人民幣4000元現金和1000元購物卡。（取材自大河報）

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