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「太胖」錯失Space X太空旅遊 佛州男體重超標被迫退出

記者張聲肇／綜合報導
佛羅里達州男子希普臣抽中去年太空探索科技公司(SpaceX)首次觀光客太空旅遊，卻因體重超過250磅，只好黯然讓給大學時代的一位室友。（美聯社）
佛羅里達州男子希普臣抽中去年太空探索科技公司(SpaceX)首次觀光客太空旅遊，卻因體重超過250磅，只好黯然讓給大學時代的一位室友。（美聯社）

佛羅里達州男子希普臣(Kyle Hippchen)抽中去年太空探索科技公司(SpaceX)首次觀光客太空旅遊，卻因體重超過250磅，只好黯然讓給大學時代的一位室友。

在達美航空地區航運公司Endeavor Air擔任機長的希普臣，深愛繞行地球之旅，也好不容易成為第一批坐上太空探索公司首航「班機」上太空的幸運兒，卻因為體重過重，被迫「讓位」，難遣內心遺憾，直到最近參觀甘迺迪太空中心時，才對美聯社記者透露。

希普臣談到剛收到「中獎」時的興奮、得知體重限制在250磅(113公斤)後的失望、決定把機會讓給「能夠像我一樣珍惜」的人。即使過了四個月，知道其實他才是抽中首航大獎的，不到50人。

希普臣把機會讓給華盛頓州艾佛瑞特的資料工程師森布若斯基(Chris Sembroski)。兩人1990年代末就讀安布里-瑞朵航空大學時，同住一間宿舍，和另一群同學，都是太空迷，曾參加倡議商業太空飛行的團體，還為此到華府請願過。

希普臣和森布若斯基(42歲)後來雖遠隔東西，仍時常交換太空新聞，也持續倡議商業太空旅，當然也不想放棄富商艾薩克曼( Jared Isaacman )從馬斯克買來的幾張票，捐出一張給幸運同好的機會。

希普臣捐了600元「買」抽獎機會，森布若斯基剛到洛克希德馬丁公司報到，需要支出搬遷費用，只捐50元。要在7萬2000張「獎券」中脫穎而出，兩人都不敢奢望，也未讓對方知道自己參加了2月底的抽獎。

3月初起，希普臣陸續收到打探他的電子郵件，他才知道獲獎上太空的人，身高不得高於2公尺(6呎6吋)，體重不得重於250磅。

身高1.8公尺、體重330磅(149公斤)的希普臣認為自己大概是諸多「決選人」之一，回信說想退出，卻在之後迅速來回的通信中獲知，入選的就是他！

43歲的希普臣，自己就是航空工程師暨飛行員，明白體重限制是安全與座位安排問題，也明白不可能在六個月內減重80磅，徵得艾薩克曼的同意，由他挑替代人。

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